Una investigación de la CEU UCH desarrolla formulaciones oculares para el tratamiento de la retinosis pigmentaria

Los resultados de la investigación, que forman parte de la tesis doctoral de Adrián Alambiaga defendida en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), han sido publicados en revistas científicas "de alto impacto", ha indicado la institución académica en un comunicado.

La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que afecta a las células fotorreceptoras de la retina, conos y bastones. De origen genético, la enfermedad afecta primero a la visión nocturna, después a la periférica y por último a la visión central, hasta causar ceguera por la paulatina muerte de los fotorreceptores.

Los estudios recientes sobre el papel de las hormonas como supresores de la muerte celular frente al estrés oxidativo y, en concreto, de la progesterona, llevaron al grupo de investigación Drugs Delivery Systems (DDS) de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) a desarrollar y ensayar, con éxito, diversas fórmulas de administración ocular tópica de esta hormona para frenar el proceso degenerativo que causa la retinosis pigmentaria.

Los estudios realizados por este equipo forman parte de la tesis doctoral de Adrián Alambiaga, defendida este mes de abril en la CEU UCH, bajo la dirección de las doctoras Alicia López Castellano y Aracely Calatayud.

Sus resultados muestran que la progesterona puede incorporarse en diversas formulaciones oculares, como gotas, micelas e insertos, en cantidades suficientes para llegar desde la superficie ocular hasta la neurorretina, sin presentar toxicidad ni irritación. Según destaca el doctor Alambiaga, "la difusión de la progesterona es mayor cuando la administración se realiza mediante insertos oculares que en soluciones acuosas".

"Aunque estas han mostrado también tener permeabilidad a través de la esclera y la córnea, el inserto es la mejor formulación ocular de las ensayadas, ya que libera de forma sostenida la progesterona y proporciona cantidades superiores en la neurorretina", ha agregado.

VÍA TÓPICA OCULAR, LA MEJOR ALTERNATIVA

Dado que la progesterona es prácticamente insoluble en agua y se disuelve lenta e incompletamente en los fluidos gastrointestinales, se inactiva rápidamente cuando se administra por vía oral. Además es necesario administrar altas concentraciones de progesterona por vía oral para que una pequeña cantidad llegue hasta el ojo. "Por ello, era importante estudiar las posibilidades de administrar progesterona por vía tópica y localmente en el ojo, para minimizar con ello la concentración a administrar", destaca Alambiaga.

En el trabajo para su tesis doctoral, bajo la dirección de las doctoras López Castellano y Calatayud, el investigador Adrián Alambiaga ha desarrollado varias formulaciones farmacéuticas con progesterona para su posible administración ocular tópica.

Tanto formulaciones acuosas, para aumentar la permanencia y la difusión de las moléculas en la superficie ocular, como insertos oculares, que aumentan el tiempo de contacto del fármaco con la superficie ocular, incrementan la biodisponibilidad del mismo, y permiten una liberación controlada, la dosificación precisa y una menor frecuencia de administración.

NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

La investigadora principal del grupo, Alicia López Castellano, catedrática de Tecnología Farmacéutica de la CEU UCH, destaca que, con la tesis doctoral de Adrián Alambiaga, "hemos demostrado por primera vez la viabilidad de la administración ocular tópica de la progesterona, lo que abre una nueva estrategia terapéutica para los pacientes con retinosis pigmentaria y, por extensión, para otras enfermedades oculares en las que el estrés oxidativo sea un factor de riesgo, como glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, edema macular secundario a la oclusión venosa de la retina, retinitis por citomegalovirus, uveítis posterior y retinopatía diabética".

Parte de los resultados incluidos en la tesis doctoral de Adrián Alambiaga se han publicado en diversos artículos científicos en revistas como Pharmaceutics, Journal of Pharmaceuticals and Biomedical Analysis e International Journal of Pharmaceutics.