'El Brujo' presenta aquest cap de setmana en Rambleta la seua nova obra 'Los dioses y Dios'

Així, en nova producció 'El Brujo' torna a interpretar un text clàssic: una reflexió lliure a partir de la comèdia 'Anfitrión',de Plauto. Segueix amb l'estil personal del seu llenguatge escènic, però en una estructura de tragicomèdia.

Una reflexió espiritual profunda sobre les relacions entre les divinitats i els humans que es nodreix de la tradició homèrica.

Un monòleg existencialista, brillant i amb gran dosi d'humor, en el qual, durant més d'hora i mitja en escena, reflexionarà sobre el sentit de l'existència a través de la mitologia i l'actualitat.Així, el text constata que "dilucidar el misteri de la vida és l'anhel incessant de tota saviesa. De moment "no hi ha ciència que puga il·luminar l'origen desconegut, o la destinació final de l'existència". Per açò "existeix l'art, la metàfora, el conte, el teatre, el relat".

Així, la humanitat porta tota l'eternitat intentant esbrinar i explorar una mateixa cosa: un sentit a la nostra existència i un què hi ha després. 'El Brujo' no va facilitarà la solució, però sí assegura al seu públic el gaudi de la cerca amb aquesta comèdia, destaquen.

En aquest treball de luxe hi ha amor, humor i una essència: el teatre és vida i és, a més, divertit. Aquest joc que va dels déus a allò diví és on l'espectador gaudirà de l'elegància del mestre Rafael Álvarez 'El Brujo' i el seu domini de les taules, d'eixa mitologia que és un món animat i apassionat.