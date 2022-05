L'incident s'ha registrat sobre les 21.15 hores d'aquest diumenge en l'Avinguda Jaime Chinarro de Borriana per causes que no han sigut concretades.

Fins a la zones s'ha desplaçat una unitat del SAMU i una altra de SVB, els servicis mèdics del qual han assistit als dos ferits per policontusions. Després d'açò, han sigut traslladats a l'Hospital Universitari La Plana de Vila-real en sengles ambulàncies.