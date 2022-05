Macron, Johnson, López Obrador... Sánchez se une a la lista de mandatarios afectados por el espionaje del programa informático Pegasus

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con el software Pegasus, el mismo programa que se usó para espiar a más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos entre 2017 y 2020.

No es la primera vez que el malware diseñado por la empresa israelí NSO Group, que permite escuchar conversaciones, leer mensajes, hacer capturas de pantalla o revisar el historial de navegación, entre otros, se usa para espiar a políticos al más alto nivel, aunque, en teoría, Pegasus, que solo se vende a los estados, cuenta con sistemas de salvaguardia para evitar abusos y su utilización está limitada a la persecución de criminales y terroristas.

Varios medios de comunicación, como The New York Times, The Washington Post, The Guardian o Le Monde, han desvelado los nombres de algunos de los dirigentes políticos más destacados que supuestamente han sido espiados, aunque en la mayoría de los casos sus respectivos gobiernos ni han confirmado ni negado los hechos.

Estos nombres forman parte de la lista obtenida por el grupo de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional, donde figuran más de 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos.

Entre los nombres cuyo espionaje ha sido ratificado destaca Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, cuyo móvil fue intervenido por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). "Me espiaron durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo", ha afirmado López Obrador.

Boris Johnson y Emmanuel Macron. EFE

Ataque de Emiratos al número 10 de Downing Street

También pudo ser objeto de espionaje el recientemente reelegido como presidente de Francia, Emmanuel Macron. Su nombre figuraba en 2019 en una lista de objetivos del servicio de seguridad de Marruecos, según Le Monde y Radio France.

Radio France desveló igualmente que el número de teléfono del rey Mohamed VI y los de muchos miembros de la familia real marroquí pudieron ser objeto de escuchas por sus propios servicios de inteligencia.

Por otra parte, la revista The New Yorker publicó que la residencia oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, en el número 10 de Downing Street, habría sido objeto de espionaje con Pegasus el 7 de junio de 2020. Tras el ataque estaría "probablemente" Emiratos Árabes Unidos, según la investigación de la organización Citizen Lab. Fuentes del Ejecutivo británico confirmaron el ataque, pero no el uso de Pegasus.

Otros dirigentes cuyos teléfonos móviles habrían sido atacados por el malware Pegasus son el exprimer ministro belga y actual presidente del del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el exprimer ministro pakistaní, Imran Khan; o el presidente de Irak, Barham Salih.