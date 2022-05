El equipo de 'Socialité' le hace una encerrona en pleno directo a María Patiño

María Patiño ha vuelto este domingo a ser víctima de otra encerrona por parte del equipo de su programa, Socialité. En esta ocasión, el espacio ha bromeado con la presentadora anunciando "un secreto" sobre ella "que llevamos cinco años guardando", indicaba Miguel Ángel Rech. "No sé si sabes lo que es", agregó el reportero.

El gancho desconcertó a María Patiño, que no supo cómo responder. "Lo que sé es que te quieres ir de vacaciones y dudo que después de esto te vayas a poder ir. ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar?", ha preguntado en alto.

A continuación, el programa ha puesto una recopilación de imágenes de la presentadora que deja en evidencia las dificultades de Patiño para pronunciar los nombres en inglés.

El propio Rech ha contado a cámara cuál es el secreto de los guionistas para facilitarle el trabajo a la presentadora. "Nosotros jugamos con el hándicap de que María Patiño no sabe leer en inglés, entonces lo que hacemos es inventarnos una especie de lenguaje fonético para que ella pueda leer las cosas y quede en pantalla como la estrella que es", ha comentado.

Imagen del 'prompter' de María Patiño para que no se equivoque al leer los nombres en inglés. TELECINCO

"Esto lo programáis por la noche, mientras dormís, ¿no?", ha bromeado Patiño con Miguel Ángel Rech. "Esta es una técnica que se ha ido heredando de guionista en guionista, desde hace cinco años. Lo digo para no llevarme todo el marrón", ha respondido Rech.

Me meo con los secretos de @maria_patino para decir los nombres en inglés cuando presenta @socialitet5. Este vídeo es buenísimo, aunque creo que a ella no le ha hecho mucha gracia 🤣🤣🤣#Socialite558 pic.twitter.com/Jt9QskYBoe — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 1, 2022

A continuación, el compañero ha retado a la presentadora a leer correctamente del teleprompter la siguiente noticia, sobre los supuestos rumores de crisis entre Aitana y Miguel Bernardeau.

"Leo, ¿no? ¡Es que me lo estáis poniendo mal! A ver, ¿qué me estáis haciendo? ¿A dónde tengo que ir? Es que no hay nada puesto ahora mismo... ¡Que no está puesto!", ha exclamado ante las risas de sus compañeros.

"Bueno, pues que Aitana y su chico, Miguel Bernar..., bueno, pues eso. Aitana está a punto de romper con su chico, véanlo", ha concluido diciendo a los espectadores.