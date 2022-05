Ivana Icardi admite que va a terapia: "Creemos que podemos solos con todo y no es así"

Después de su ruptura con Hugo Sierra y del nacimiento de la hija que tienen en común, Ivana Icardi ha confirmado que desde hace un tiempo acude a un terapeuta, algo que le hace muy bien.

"Estoy muy contenta de haber dado el paso porque, al final, creemos que podemos solos con todo y no es así. Lo importante en la vida es estar bien con uno mismo, con los demás y disfrutarla, sentirnos felices", asegura en un vídeo subido a su perfil de Instagram.

Un vídeo al que acompaña un texto hablando sobre la salud mental. "Si encuentras aspectos en los que crees que podrías necesitar un cambio o ayuda... es momento de trabajar en ellos. ¿Cómo? Empezando por normalizar ese "no estoy bien" y llamando a cada cosa por su nombre... estrés, desánimo, ansiedad, falta de motivación, etc.", escribe la argentina.

"Es normal tener días de bajón en nuestro estado de ánimo, ya que la vida tiene altibajos... no es una línea constante. Permitámonos sentir, y no ignoremos nuestros sentimientos, dejándolos olvidados que poco a poco sea tan desastre que no nos permita avanzar🙏🏻", cree la exsuperviviente.

"Es momento no solo de darnos cuenta de cómo estamos emocionalmente, sino también, de normalizar el importantísimo paso de pedir ayuda, de empezar una terapia, de ir al psicólogo... No siempre podemos solos", concluye la joven.