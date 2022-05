Pongamos que hablo de Madrid

Tantos artistas la han retratado, tantos la han cantado, tantas historias han contado, que todo el mundo conoce los secretos de Madrid. O, al menos, cree hacerlo. Porque la Comunidad de Madrid no se termina de descubrir nunca, siempre es capaz de sorprenderte. Desde la vibrante capital, con los mejores planes, los mejores restaurantes o teatros, pasando por su campo y sus entrañables pueblos, con su gente, su huerta y su vino. Madrid es una comunidad pequeña pero diversa, una región que no deja indiferente a nadie.

Ahora que se acerca nuestro día, el 2 de mayo, uno se para a reflexionar en mitad de la vorágine y lo frenético de la vida aquí y descubre que bendita nuestra suerte de vivir en Madrid. Los madrileños somos afortunados de todo el patrimonio histórico y cultural que alberga nuestra tierra. Siglos de historia afincados en nuestras calles conviven con las obras más vanguardistas en un encuentro con Madrid como testigo. Porque eso es Madrid: encuentro. Encuentro entre el pasado y el futuro, entre ciudadanos de todo el mundo, entre españoles. Madrid significa unión, la unión del esfuerzo y sacrificio con la motivación de saber que aquí todo se puede lograr. Ese lugar en el que la libertad y la responsabilidad se tornan inseparables.

Madrid está de moda y no solo porque sea nuestra fiesta. La Comunidad se ha convertido en tendencia, el sitio que todo el mundo quiere visitar o donde muchos anhelan quedarse. "A Madrid se viene a que te dejen en paz", dijo en una ocasión la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Y no le falta razón. Aquí nadie te juzga por ser quien eres ni hay un Gobierno que te asfixia a impuestos o que te dice cómo has de vivir.

Porque hoy, como hace más de 200 años en aquel 2 de mayo, Madrid sigue reivindicando y defendiendo su libertad, esa libertad que nos define como región, que se ha convertido ya en nuestra mejor seña de identidad. Tengan por seguro que nadie podrá arrebatárnosla nunca.

Feliz 2 de mayo a todos los madrileños de cualquier lugar del mundo.