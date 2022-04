Tu horóscopo diario: domingo 1 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 1 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día muy agradable en el que las cosas van a salir como tú las habías previsto, un día de ilusiones que se hacen realidad, sobre todo en el terreno sentimental y el ámbito familiar. Hoy te convendría olvidarte de todos tus problemas y preocupaciones para centrarte en ser feliz.

Tauro

Vas a tener un día afortunado y feliz, pero sin saber por qué en muchos momentos tú te encontrarás melancólico, pensativo o buscarás estar solo, especialmente por la tarde. Intenta disfrutar de este bello día y no te obsesiones con los problemas que ahora no está en tu mano poder resolver.

Géminis

Hoy vas a tener muchas ganas de hacer cosas y en muchos momentos también te encontrarás malhumorado o colérico, o te sentirás casi como un león enjaulado sin saber por qué. Lo que debes hacer es ocupar el día con toda clase de actividades, de manera que no te dejes un minuto libre.

Cáncer

Es posible que hoy te sientas un poco lunático y tengas algunos bajones emocionales sin que haya una verdadera razón para ello. Por la mañana te levantarás con muchas inquietudes y ganas de hacer cosas, pero por la tarde podrías sumirte en la melancolía. Pero todo está en tu cabeza.

Leo

Al principio te parecerá que te espera un día bastante gris o que nada va a salir como a ti te gustaría, pero según vayan pasando las horas pronto te darás cuenta de que estabas equivocado y finalmente tendrás un día bastante feliz junto a tus seres más queridos. Tan solo tienes que esperar.

Virgo

La felicidad es tu aliada, al menos en estos últimos tiempos gracias a las magníficas influencias planetarias que estás recibiendo. Hoy te espera un día lleno de vivencias y acontecimientos agradables en el terreno sentimental, familia y la vida íntima en general, disfrútalo porque te lo mereces.

Libra

Las preocupaciones te dominarán, aunque tú hagas todo lo posible por evitarlo. Estás en un momento difícil o de incertidumbre en el ámbito profesional o financiero y el darle vueltas a las cosas no te deja disfrutar de este bello día de domingo o te lo podría poner bastante cuesta arriba.

Escorpio

Vas a tener un acontecimiento muy afortunado que supondrá la solución de tus problemas laborales o financieros total o parcialmente, por ello hoy tendrás un magnífico día para poder celebrarlo o simplemente para poder gozar de un momento de paz y centrarte en lo más bello de la vida.

Sagitario

Llega a tu vida un cambio radical e inesperado, un cambio para bien, aunque en un principio a ti te parecerá que podría ser al contrario. Es un día de sorpresas, pero del que finalmente vas a salir mucho más contento de como habías empezado. Ten cuidado con accidentes en los viajes.

Capricornio

Te espera un día feliz en el que un importante sueño se te va a convertir en realidad y además lo hará de un modo inesperado o de la manera que menos habrías imaginado. El destino ahora te recompensa de los muchos sacrificios y desvelos que realizaste y tan solo te otorga lo que te mereces.

Acuario

Tienes todas las papeletas para gozar de un día muy feliz junto a los tuyos y poder disfrutar plenamente de las cosas buenas que la vida te ha dado y en realidad es así como comenzará todo, pero ya por la tarde se puede ver enturbiado por algún desencuentro con tu pareja o algún ser muy querido.

Piscis

No sabes vivir si no es para estar siempre ayudando a tus amigos, familiares y personas que te rodean y eso hace que te compliques la vida y te atraigas toda clase de problemas y desvelos. Pues bien, eso es precisamente lo que te va a ocurrir hoy, a no ser que pongas de tu parte para remediarlo.