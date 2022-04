"Me habéis cascado": Jorge Fernández se lesiona preparando su reto para 'El Desafío'

El presentador de televisión y exmíster España 1999 Jorge Fernández se ha lesionado en cuando preparaba su reto para el programa de Antena 3 El Desafío, informa Vertele.

El reto del presentador guipuzcoano (aunque nacido en Alicante) consistía en levantar una piedra pulida de 111 kilogramos de peso, al estilo de los levantadores de su tierra, el País Vasco.

El conductor de La Ruleta de la Fortuna, que también se emite en Antena 3, no pudo llevar a cabo el reto en el plató del programa, debido a que se lastimó en la preparación del mismo.

"Me habéis cascado", aseveró Jorge Fernández al presentador de El Desafío, Roberto Leal, cuando el vasco entraba en el plató con el brazo al cabestrillo debido a su lesión.

"Eres el primer invitado que viene a El Desafío y ya viene cascado", respondió bromeando a su vez Roberto Leal, que también presenta el concurso Pasapalabra, ante el lamento de Fernández.

Posteriormente, se vieron imágenes del entrenamiento de Jorge Fernández para aprender a levantar una piedra. "Eso pesa, ¿eh?", dijo el presentador, que fue sustituido en el programa por su entrenador, el navarro Inaxio Perurena.