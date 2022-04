Cerca de medio centenar de refugiados ucranianos llegarán el martes a València desde la frontera con Polonia

La ONG ha estado enfocada desde sus inicios al apoyo en el ámbito sanitario, como el acompañamiento a personas enfermas, ha indicado la propia entidad en un comunicado.

No obstante, ha dado "un giro ante la gravedad de lo que está sucediendo en Ucrania", según ha señalado su presidente, Jonathan Hergueta, que ha manifestado que "uno siente la necesidad urgente de ponerse a ayudar a estas personas que no tienen hogar y no tienen quién las pueda recoger". "Gracias a Dios estamos salvando a las madres con sus hijos", ha manifestado.

Hergueta, que realiza su labor desde Portugal, ha explicado que los puntos de conexión en Polonia son Varsovia y Cracovia. Además, voluntarios más cercanos a la frontera entran "como pueden" para ayudar en el desplazamiento de decenas de personas que se esconden en bodegas y que buscan alcanzar el país polaco, ha indicado la organización en un comunicado.

La ONG cuenta con voluntarios en lugares como Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Asturias o la Comunitat Valenciana. "Ha sido impresionante, más de 4.000 familias dispuestas a acoger: algunas ofrecen casas completas, otras habitaciones", ha resaltado Hergueta.

Sonrisas de Fe prevé seguir realizando estos viajes para transportar productos de primera necesidad y traer más personas refugiadas.