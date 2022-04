Los turistas británicos se quejan por la limitación del alcohol en hoteles de Baleares

El Gobierno autonómico de Baleares aprobó en 2020 una ley para acabar con el llamado 'turismo de borrachera'. Entre otras medidas, la norma limita a seis las bebidas alcohólicas diarias que se pueden consumir en los negocios de 'todo incluido' en las islas.

Pese a que ya han pasado dos años y debido a la pandemia, no ha sido hasta ahora cuando los turistas europeos, sobre todo británicos, han descubierto las nuevas reglas. Y ya han empezado a quejarse.

El tabloide Daily Mail recoge el caso de un turista de 42 años que ha mostrado su descontento al descubrir las nuevas condiciones a su llegada a Baleares, en concreto a Mallorca, tras pagar un viaje con todo incluido.

Entiendo que están tratando de detener el abuso del alcohol y el comportamiento ruidoso, pero creo que esto se ha hecho de manera muy furtiva

"Solo nos enteramos cuando nos registramos y presupuestamos tanto porque pensamos que toda nuestra comida y bebida estaría cubierta. Estábamos muy molestos y enfadados", dijo al Mail Jason Walker.

"Hemos venido como una familia de ocho para celebrar los 40 años de mi primo y, aunque aún lo hemos pasado bien, hemos incurrido en costes adicionales como resultado", explicó este turista.

"Entiendo que están tratando de detener el abuso del alcohol y el comportamiento ruidoso, pero creo que esto se ha hecho de manera muy furtiva: no me informaron y no conocía la ley", prosiguió.

Un mensaje a otros turistas

Walker quiso mandar a través de este medio un mensaje a los turistas del Reino Unido que viajan a las Baleares para que revisen la letra pequeña de sus contratos de viaje, o prepararse para rascarse el bolsillo.

"He mirado la letra pequeña y la regla de bebidas alcohólicas está ahí, así que no creo que deba venderse como unas vacaciones con todo incluido, debería venderse como media pensión o algo por el estilo", dijo Walker.

"Si estás reservando unas vacaciones con todo incluido, te recomiendo que mires la letra pequeña y veas qué está realmente incluido y qué no, porque las reglas han cambiado", añadió el turista.