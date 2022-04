Tu horóscopo diario: sábado 30 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 30 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En el transcurso del día de hoy el destino te hará que tengas que elegir entre dos opciones, dos caminos o quizás dos personas pero tu elección será correcta sobre todo si escuchas a tu corazón y más aún a tu intuición. Es un día mágico en el que sentirás cómo algo superior te ayuda.

Tauro

Hoy te espera una gran alegría relacionada con el amor, la familia o los hijos, algo que no te esperas pero que al mismo tiempo llevas mucho tiempo trabajando por ello. El destino te tiene preparada una sorpresa que te hará muy feliz y un sueño muy importante se convertirá en realidad.

Géminis

No creas que pierdes el tiempo dandolo todo por una persona que a tí te da la espalda, el amor que se siembra tarde o temprano florece y volverá a tí como si fuera un boomerang, debes seguir el camino que te marque tu corazón porque ese es siempre el correcto y muy pronto lo verás.

Cáncer

Ahora los planetas te favorecen muchísimo y sin embargo tu centras tu atención en las penas y todas aquellas cosas que no puedes tener en estos momentos de tu vida. Pero aunque te resulte imposible creerlo ahora estás más cerca que nunca de que el destino te traiga una vida mucho mejor.

Leo

Vas a reencontrarte de nuevo con la suerte y volverás a sacar al exterior lo mejor de tí mismo. Todo aquello por lo que vienes luchando estos últimos tiempos está a punto de dar fruto en abundancia, pero sobre todo el destino te va a traer un romance muy feliz que te cambiará radicalmente.

Virgo

Dos planetas altamente benéficos, Júpiter y Venus, van a unir sus energías y te van a ayudar a conseguir algo por lo que llevabas mucho tiempo luchando. Es hora de poner fin a tus angustias y preocupaciones materiales y laborales, o por lo menos atenuarlas de forma radical. Ten confianza.

Libra

Este día te va a traer mucha actividad y movimiento, vas a sentir la necesidad de salir, tomar contacto de nuevo con la naturaleza e incluso viajar y conocer nuevos lugares y personas. Si es así no te reprimas porque necesitas recargarte de energía y recuperar de nuevo la esperanza.

Escorpio

Hoy vas a tener noticias de alguien que está lejos o que hacía mucho tiempo que no sabías de él (o ella) y es posible que eso no te agrade pero debes darle una oportunidad al destino porque esa persona ya no solo no te hará daño sino que regresa de nuevo a tu vida con intención de ayudarte.

Sagitario

Hoy te levantarás con muchas ganas de hacer cosas y enfrentarte con los problemas o asuntos que habías estado eludiendo desde hacía tiempo. Pues bien, si es así no dejes de hacerlo porque la suerte está de tu lado y resolverás con éxito las dificultades que hasta ahora te atemorizaban.

Capricornio

Necesitas relajarte y descansar, dejar de preocuparte de forma incansable por los problemas tanto de trabajo como personales. Además está dejando de lado a una persona que te quiere y te volora mucho más de lo que crees, por eso debes hacer un alto en el camino y disfrutar de lo que tienes.

Acuario

Un cambio maravilloso para mejor por el que llevas mucho tiempo luchando se hará por fin realidad y además te hará muy feliz porque ya casi habías perdido la esperanza. Ahora vas a recoger el merecido premio a tu fidelidad y perseverancia, también encontrarás el descanso y la paz.

Piscis

No desperdicies un momento buenísimo de tu vida en pequeños conflictos familiares de carácter pasajero. Ahora no debes dejar que nada te amargue o ensombrezca tu felicidad. Ya sabes que muchas veces las personas más íntimas o que más queremos son las que más daño nos hacen.