Onda i Amazon coordinen la creació de llocs de treball per al nou centre logístic

Amazon està a punt d'iniciar la seua activitat en el nou centre logístic que ha instal·lat a Onda. Per açò, l'Ajuntament està coordinant, juntament amb els responsables de l'empresa i els tècnics de l'Agència d'Ocupació Onda Inserta, la creació de llocs de treball per als onders i poder ajudar-los en tot el procés d'inscripció.

En aquest sentit, el consistori va a habilitar dos nous punts d'inscripció per als onders que es troben inscrits en l'Agència d'Ocupació Onda Inserta i tinguen interés a treballar en la multinacional.

L'objectiu és que els veïns puguen comptar amb el suport dels tècnics de l'agència per a poder assessorar-los i guiar-los durant tot el procés d'inscripció, que haurà de realitzar-se de manera telemàtica, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ha assenyalat que l'arribada d'empreses com Amazon és "molt positiva" per als onders, ja que ajuda a diversificar l'economia i a oferir altres opcions de futur als veïns. "Estem treballant per a aprofitar tot el talent local i sumar noves oportunitats", ha afegit, Ballester.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Des de fa un any, el servici municipal d'Onda Inserida ha oferit cursos orientats al sector de la logística com el maneig de carretons, treballs en altura, gestió de magatzems i habilitats soci-laborals, en honor de millorar les opcions dels onders per a poder completar els processos selectius d'Amazon, així com millorar les seues competències per a superar qualsevol entrevista de treball.