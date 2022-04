Troben altres dos projectils de la Guerra Civil en el campanar de l'església del Carme

La unitat d'artificiers de la Policia Nacional s'ha dirigit la zona per a avaluar la situació, segons ha informat l'Arquebisbat de València en un comunicat.

El passat 21 d'abril, durant aquests mateixos treballs, va ser trobat un altre artefacte. En aquest cas, no es trobava sencer i va ser retirat íntegrament pels Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax), després de bloquejar l'activador, atés que encara contenia restes de càrrega explosiva.

L'origen d'aquest artefacte es desconeix "amb exactitud", ja que podria correspondre a l'època de la Guerra Civil o fins i tot ser anterior, datat durant la Guerra de la Independència, com en altres temples a València.

L'artefacte es trobava en un forat en la part superior dreta del campanar, de 45 metres d'altura, completament incrustat, la qual cosa "no comportava cap perill". No obstant açò, com fins al moment no s'havien realitzat obres ni accedit a la zona mitjançant la instal·lació d'andamis, no s'havia descobert.

La parròquia va iniciar a principis del mes de març les obres de restauració del seu campanar, que data del segle XVII, encara que el temple és del segle XIII, un dels més antics de la ciutat, que pertanyia a l'antic Real Monestir del Carme.

Amb els treballs, que estan previst que es perllonguen fins al pròxim estiu, es rehabilitarà la cúspide del campanar, que estava "deteriorada" i havia patit alguns despreniments. El campanar portava "algun temps" amb una malla protectora per a evitar el despreniment d'algunes de les motlures que havien arribat a caure al carrer i que "podien ser perilloses".

Les obres es van iniciar després d'obtindre el permís sol·licitat a la Generalitat Valenciana, atés que el temple i el seu campanar estan catalogats com Bé d'Interés Cultural (BIC) i, per açò, des de la parròquia es va haver de presentar també un projecte d'intervenció.