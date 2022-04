La Diputació d'Alacant llança 200.000 bons consum per a ajuntaments de la província amb una inversió de 9 milions

Així ho ha anunciat aquest divendres el diputat de Presidència i Economia, Eduardo Dolón, qui ha assegurat que aquest paquet d'ajudes "és la major proposta d'incentius als sectors productius de la província creada en la història de la institució".

La Comissió de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius ha aprovat aquesta setmana la convocatòria i bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions que arribaran als 141 municipis de la província, seguint un criteri poblacional i amb un període que abastarà fins al 31 d'octubre, informa un comunicat de la institució.

Dolón ha explicat que la Diputació ha arreplegat la proposta que mesos arrere li va traslladar FACPYME -Federació Alacantina de Comerç i Pimes-, en diferents reunions de treball per a impulsar una estratègia que incentivara el consum.

"Es tracta d'una inversió directa, un incentiu al consum de prop de 9 milions d'euros que el president Carlos Mazón engega per a ajudar a qui més ho necessita", ha concretat el diputat, qui ha afegit que no és suficient amb baixar els impostos "com ha fet Mazón, sinó que també és necessari incentivar als consumidors".

El 'popular' ha avançat que, a través d'aquesta acció, que arribarà a tots les poblacions i entitats locals menors de la província, "s'obtindrà el 50 per cent de descompte en tots i cadascun dels consums que els consistoris engeguen". "Sens dubte, és una iniciativa molt positiva per a reactivar i potenciar l'economia de la província", ha assenyalat Dolón.

Per la seua banda, el president de Facpyme, Carlos Banye, ha agraït a la Diputació d'Alacant el fet de "haver sentit al sector del comerç i de l'hoteleria, entre uns altres, ja que amb aquests nou milions d'euros ajudarem a molts autònoms i a moltes xicotetes i mitjanes empreses a reactivar els seus negocis i a potenciar l'economia de la província en un moment tan crític com el qual estem vivint".