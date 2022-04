Ucraïna.- La Generalitat ha arreplegat més de 1.000 tones de material d'ajuda humanitària

L'objectiu és atendre les necessitats de persones ucraïneses i establir els protocols per a l'aprofitament de les vies i canals d'enviament de material d'ajuda, ha assenyalat l'Administració autonòmica en un comunicat.

Pérez ha destacat l'"esforç" que realitzen tant el consolat com la Federació i ha incidit en "la necessitat de col·laborar i cooperar per a canalitzar les ajudes destinades a pal·liar la situació provocada per la guerra a Ucraïna".

En aquest sentit, ha apuntat que fins al moment la Generalitat ha arreplegat més de 1.000 tones de material i una gran part s'ha enviat a Ucraïna a través de diferents vies i la resta ha sigut entregat a les persones que han arribat des d'Ucraïna a la Comunitat Valenciana amb escàs o cap equipatge.

Els productes que envien són d'alimentació no peribles, material d'higiene i material sanitari. A més, les donacions es canalitzen a través dels centres logístics situats en la Ciutat de la Llum d'Alacant, en Fira València i en el Cocherón Provincial de Castelló.