Mazón anuncia una campanya per la reforma immediata del finançament i recalca que Feijóo "ja va dir que és intolerable"

"No podem permetre un dia més el menyspreu del Govern de Sánchez i el silenci de Ximo Puig. Estem farts d'esperar, ja no aguantem més terminis ni més excuses", ha manifestat en roda de premsa.

Mazón ha afirmat que el PP, tant a la Comunitat com en tota Espanya, no "tolera" cap retard més en la reforma i ha avisat qeu "els intents d'alguns de desviar l'atenció o la desnaturalització de la comissió mixta ja no colen més i estan portant a una situació de cansament".

Ha descrit a la Comunitat com "la comunitat autònoma de les llistes d'espera, en sanitat, renda valenciana d'inclusió, vivenda i polítiques socials", i "l'última en la llista d'espera del finançament". "Tot el PP vol revertir aquesta situació immediatament. La màxima responsabilitat és de Sánchez i a la Comunitat Valenciana la responsabilitat és de Puig, que és qui maquilla el menyspreu al que ens sotmet Sánchez", ha abundat.

Preguntat per com veu que Feijóo no al·ludira al finançament després de la seua primera reunió amb Sánchez, Mazón ha mantingut que el líder del PP "ja dit a València que és intolerable que la Comunitat siga la pitjor finançada". "I ja hem dit una vegada i una altra que la responsabilitat de fer una proposta està en qui governa", ha subratllat, per a assegurar que estan "en el banc de la paciència i la indignació" inclòs Feijóo, "que no càpia cap dubte".

QUE EL GOVERN EL PRESENTE ABANS D'ESTIU

La campanya es desenvoluparà a través de les xarxes socials, amb la presència dels diputats en les comarques per a explicar les conseqüències del retard del model i la presentació de mocions en els ajuntaments. Entre les propostes incloses en la moció, destaca que el Govern presente en el segon trimestre de 2022 el nou model amb els recursos suficients i que arreplegue les propostes de l'informe de la comissió d'experts nomenada per les Corts al desembre de 2017.

Segons el parer dels 'populars', mentre s'aprova el nou sistema de finançament i la regularització de deute històric associada, cal dur a terme un fons d'anivellament que garantisca a la Comunitat, com a mínim, 1.336 milions d'euros anuals i convocar de forma urgent al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).