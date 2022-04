CCOO i UGT convoquen vaga en el sector portuari els dies 13 i 20 de maig

Les organitzacions laborals, en un comunicat, han enlletgit a la patronal que plantege una proposta salarial "tancada i sense possibilitat alguna de revisió" i han assenyalat que l'increment proposat és "absolutament inacceptable", atés que planteja per a l'any 2021 "un augment inferior a l'IPC real d'eixe any, i per a l'any 2022 no es garanteix l'IPC d'aquest mateix any".

Els sindicats han indicat que els increments proposats per l'ANV "només podran ser acceptats si es garanteix el poder adquisitiu dels treballadors", al mateix temps que han advocat per una fórmula "en sintonia amb les propostes sindicals que es realitzen per a la consecució del V Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva".

En qualsevol cas, aposten per l'actualització del text del conveni, "però sense retallar drets", sinó "actualitzant-lo a la nova normativa, aclarint el text i millorant les condicions de treball".

Per a açò, han proposat modificacions en la distribució de la jornada i el seu còmput anual en funció de la jornada setmanal realitzada, el període de referència per a l'abonament de les vacacions, l'actualització de l'ús dels permisos retribuïts i la futura implementació d'un nou sistema de premi a la jubilació, amb la finalitat de "garantir els drets de l'actual conveni".

CCOO i UGT consideren que "no hi ha excusa que justifique el no garantir el poder adquisitiu dels treballadors i de les treballadores". "Els plantejaments de l'ANV xoquen frontalment amb la línia roja que suposa per als sindicats el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors", afigen.

Les parts han sigut citades per al dia 3 de maig pel Tribunal d'Arbitratge Laboral per a realitzar un "últim intent" de resolució del conflicte.