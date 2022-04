El Gobierno anima a otras autonomías a adoptar las deducciones y ayudas fiscales de Page por vivir en zona despobladas

Los habitantes de zonas de municipios de menos de 5.000 en Castilla- La Mancha están notando por primera vez en esta campaña de la Declaración de la Renta las deducciones en el tramo autonómico del IRPF por vivir en zonas despobladas o por comprar o rehabilitar allí una casa que el Gobierno central querría ver plasmadas también en las leyes de otras comunidades. Así lo ha apuntado este viernes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha deseado que la ley castellanomanchega de Despoblación "sea inspiradora para otros territorios".

La ministra ha celebrado que en su región de origen "se haga justicia vía impuestos para premiar" a quienes se quedan viviendo en pequeños municipios o se mudan a ellos, mediante una ley que toca el tramo autonómico del IRPF, que entró en vigor el año pasado pero que hasta este año no se ha hecho efectiva, en las declaraciones de la renta que se están haciendo ahora del ejercicio de 2021.

"Los habitantes de Castilla-La Mancha que decidimos vivir en el medio rural tenemos ventajas fiscales para asumir este reto", ha dicho Rodríguez, que ha "felicitado por asumir a este reto" al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que junto con ella ha clausurado la jornada de Despoblación que ha organizado el Foro Next Education en Molina de Aragón (Guadalajara).

"Estoy segura de que un día será inspiradora para otros territorios", ha incidido la ministra, sobre una ley que contempla deducciones fiscales del 15% por tener la residencia habitual en un municipio de menos de 5.000 habitantes en una zona de despoblación intensa, o de 20% si tiene menos de 2.000 habitantes y que eleva esos porcentajes al 20 y 25% si se trata de zonas de "extrema despoblación". Otras de las medidas, por ejemplo, es una deducción de 500 euros de la cuota íntegra autonómica para quienes trasladen su vivienda habitual a una zona con despoblación.

Población cualificada, territorio inteligente

La oportunidad de esta "fiscalidad diferenciada" ha sido uno de las conclusiones que ha dado el foro promovido por la cátedra de Reto Demográfico y la Despoblación, que este viernes ha reunido en Molina de Aragón, una zona despoblada de Guadalajara, una provincia fuera del imaginario colectivo donde este problema está vinculado con Teruel, Soria o Cuenca o con Ourense, si se trata de envejecimiento de la población.

Se han reunido más de 200 personas entre alcaldes, eurodiputados y responsables autonómicos y del Gobierno central, investigadores, asociaciones del mundo rural o colectivos de mujeres para llegar a una conclusión que su promotor, el periodista Manuel Campo Vidal ha resumido en el objetivo de "convertir cada comarca, cualificando a la población en un territorio rural inteligente, con conectividad y servicios dar apoyo al factor humano", que es el responsable último del progreso.

"Si se crea empleo y se apoya la vivienda, la situación empezará a cambiar", ha dicho Campo Vidal en la presentación de conclusiones de un foro que ha inaugurado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y han cerrado Rodríguez y Page.

El diagnóstico está hecho

La portavoz del Gobierno, castellanomanchega y exalcaldesa de Puertollano, ha considerado que el "diagnóstico está hecho" sobre lo que le pasa a la España despoblada y pedido trabajar "a una", "sin buscar culpables y buscando oportunidades". Particularmente, ha subrayado que "no ha de abordarse como se aborda en alguno casos desde el victimismo, ni desde los estereotipos ni la parodia". "En el desarrollo rural estamos gentes de todo tipo, condición, hay desarrollos de todo tipo toda condición y todos están bien".

García-Page, por su parte, se ha detenido en un problema de las zonas con menos densidad de población, que no son "rentables" a ojos de las empresas de telecomunicaciones o de las de energía, a las que se debería obligar "por contrato" a dar servicio. "Los grandes beneficiarios de los grandes servicios públicos, de energía y telecomunicaciones, la Administración tiene que seguir poniendo dinero para que lleguen a todos sitios, cuando debería estar en el contrato, para que lleven luz y teléfono a toda España, porque si no condenamos al 3% de población no rentable", ha dicho.

También a modo de conclusión, Campo Vidal ha incidido en "la necesidad de coordinar las distintas administraciones" y "aclarar bien la organización de la financiación autonómica, que no todo tenga que ser sobre el peso de la población", uno de los criterios en pugna por el reparto de recursos económicos entre las comunidades frente a otro que suele llevar las de perder, la despoblación o el envejecimiento de la población, que encarece la prestación de servicios y por el que las autonomías afectadas piden más fondos al Gobierno. "Por ese criterio [de población] ahondaremos las diferencias", ha dicho el periodista.

"El 80% de la población vivimos solo en el 15% del territorio", ha dicho Campo Vidal para ilustrar las dimensiones de la despoblación en España. "No nos va a sacar solo es que haya más dinero o solo más tecnología. No hay una palabra mágica, es una alianza entre la sociedad civil, los jóvenes y particularmente las mujeres en territorios muy masculinizados". "Internet y agua, dice [el ministro de Agricultura, Luis] Planas. Pero yo añadiría información y formación", ha resumido tras la jornada de debate.