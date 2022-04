Assut.- Puig incideix en que el cas està "residenciat en un temps determinat" que "ha passat a la història"

Així ho ha indicat Puig en atenció a mitjans a València aquest divendres, on ha valorat que l'Ajuntament de la ciutat es persone en la causa, però ha indicat que la Generalitat no ho farà perquè els fets afecten al consistori i per tant, a l'administració autonòmica "no li correspon".

D'altra banda, preguntat per la situació del seu partit davant el cas, ha indicat que des del PSPV saben "en aquests moments el que s'ha publicat en els mitjans". "Esperarem amb molta tranquil·litat i molta serenitat, és un passat ja superat", ha agregat.