Carlota Corredera reaparece un mes después de su marcha de 'Sálvame': "No he vuelto a ver el programa, necesito resetear"

Hace ya un mes que Carlota Corredera dejó de ser presentadora de Sálvame para, tal y como se anunció, emprender un nuevo proyecto profesional. Ahora, ha reaparecido frente a las cámaras en un photocall y ha revelado que ya no ve el programa en el que trabajó durante años.

El 25 de marzo, la periodista condujo por última vez el programa, y no pudo evitar emocionarse en este final de un camino tan largo. El programa acaba de cumplir 13 años, y lo está celebrando, y son 13 años en los que ella ha formado parte del equipo, primero como directora y después como presentadora.

"Lo estoy viviendo con mucha nostalgia. No me da pena, me da nostalgia", ha respondido la gallega sobre este aniversario. "Me siento eternamente vinculada y miembro de la familia Sálvame. Pero estoy más preocupada por el pie de Belén".

"No lo he vuelto a ver", ha asegurado. "¿Sabes qué pasa? Yo creo que cuando realmente te despides, para poder volar, que es mi intención, y seguir con los proyectos que tenemos en mente, necesito un poco hacer reset".

"Evidentemente, me entero de todo, porque es imposible no enterarse, pero estoy viviendo la actualidad con distancia", ha añadido. "Mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero es verdad que he decidido no verlo para desengancharme, porque yo he sido adicta, como trabajadora y como espectadora".

Por ello, al estar más desconectada, no ha podido opinar demasiado sobre la entrevista que ha concedido esta semana Olga Moreno. "Sé que ha habido una exclusiva, pero me gustaría mantenerme un poco al margen", ha pedido. "Al final, hace un año que se emitió la docuserie y yo creo que muchas de las cosas que se contaron se están demostrando una a una".

Al margen de todos estos temas, Carlota Corredera sí ha insistido en que está "muy preocupada por Belén" tras su caída en Sálvame y su operación de pierna. "Es una persona diabética, y una lesión en los miembros inferiores tiene más peligro", ha declarado. "Y en el tema psicológico, sé que no va a ser fácil estar tanto tiempo parada, por su carácter, pero tiene que tener paciencia".

Sobre su futuro en televisión, la periodista gallega ha defendido que no le "dejan decir absolutamente nada" sobre los proyectos que tiene encima de la mesa, que son más de uno: "Estoy trabajando en un proyecto que es muy especial para mí. Y me da mucho vértigo, porque salir de Sálvame es salir de mi nido. Pero después de 13 años tenemos que vivir otras vidas, y en Sálvame mi vida había terminado".