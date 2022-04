Assut.- El Govern del Rialto reitera que el seu objectiu és "recuperar els diners desviats" de l'Ajuntament de València

Així ho han indicat aquest divendres l'alcalde, Joan Ribó (Compromís); el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís); i l'edil Pilar Bernabé (PSPV), després que la Junta de Govern Local haja aprovat la personificació de l'Ajuntament en la causa com a acusació particular per a "defendre l'interés públic".

La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la moció presentada des d'Alcaldia per a sol·licitar aquesta personificació. Dimecres passat es va anunciar aquesta iniciativa de Ribó després d'haver-se alçat parcialment el secret del sumari d'aquest cas, en el qual s'investiguen delictes de tràfic d'influències, prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, associació il·lícita i organització criminal i on figuren com imputades unes 60 persones.

Entre els investigats estan el primer tinent d'alcalde i vicealcalde de València en els mandats de Rita Barberá (PP), Alfonso Grau; el cunyat de l'exprimera edil i advocat, José María Corbín; l'exedil socialista i exsubdelegat del Govern a la Comunitat, Rafael Rubio; l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Catalunya i empresaris com Jaime Febrer.

Després de la Junta de Govern Local, Ribó ha insistit que la fi de la personificació municipal és "recuperar els diners que s'haja pogut sostraure de les arques municipals" i "defendre els interessos públics".

"És un tema important. És un tema en el qual el que volem per damunt de tot és recuperar els diners que s'haja pogut sostraure. Eixe és l'element fonamental. Pensem que els diners de l'Ajuntament és de tots els valencians i hem de treballar per la seua recuperació en cas que això s'haja produït. Eixe és l'objectiu. Hem de veure la documentació", ha exposat Ribó.

El primer edil ha assegurat que aquesta és "extensíssima" i ha apuntat que parlar ara de la quantitat concreta que es podria recuperar "no seria una cosa seriosa". "Seria donar un nombre al 'tuntun' i preferisc no fer-ho", ha precisat, per la qual cosa no ha especificat cap xifra.

"El que està clar és que la finalitat del procés que comença amb l'acord de govern aprovat hui és vetlar pels interessos públics i treballar perquè aquests diners, que s'ha anat presumptament a campanyes electorals i a les butxaques de persones, torne cap a la ciutadania", ha agregat.

L'alcalde ha exposat que "cal sol·licitar del jutjat amb la major immediatesa que s'admeta la personificació del consistori en el cas Assut, especialment quan ja s'està citant a declarar a algunes de les persones investigades" i a les declaracions de les quals no pot acudir el consistori "sense estar prèviament personat en el procediment".

Joan Ribó, com també ha fet Sergi Campillo, ha recordat que l'Ajuntament ja va demanar aquesta personificació i que en 2019, quan la causa encara estava declarada secreta, la jutgessa la va considerar "prematura".

"Després de l'alçament parcial del secret de sumari és necessari conéixer amb precisió l'abast de les actuacions que s'investiguen derivades de contractació pública formalitzada per aquest ajuntament abans de 2015", ha subratllat l'alcalde.

Per la seua banda, Sergi Campillo, que ha parlat d'aquest assumpte en la roda de premsa oferida per a informar dels temes abordats en la Junta de Govern Local, ha recolzat aquesta idea i ha afirmat que "ara, una vegada alçat" eixe secret, el consistori "insistirà a personar-se i a recuperar fins a l'últim cèntim".

"FINS A l'ÚLTIM CÈNTIM"

"Volem treballar i vetlar pels interessos públics i recuperar eixos diners que presumptament ha anat a campanyes electorals del PP i a la butxaca de diverses persones", ha repetit el vicealcalde, que ha asseverat també que eixos diners "són dels veïns de València".

"Per tant han de ser retornats als veïns i veïnes de la ciutat", ha postil·lat. "Aquest equip de govern farà tot el que estiga en la seua mà per a recuperar fins a l'últim cèntim que s'haja pogut llevar als veïns de la ciutat", ha manifestat.

Sergi Campillo ha comentat que "lamentablement, durant un temps València va ser considerada la capital de la corrupció al costat de Madrid", però ha afirmat que "afortunadament" els valencians "ja no estan en eixa situació".

"La nostra situació ha canviat radicalment. Ja no som coneguts per la corrupció i sí per ser una ciutat a l'avantguarda de les polítiques de sostenibilitat" i "amb un govern honrat", ha declarat. "Lamentablement, on governa el PP l'ombra de la corrupció és molt allargada", ha afegit Campillo.

L'edil socialista Pilar Bernabé, que ha comparegut al costat del vicealcalde després de la Junta de Govern Local, ha assegurat que la moció d'Alcaldia aprovada en aquesta reunió és "una decisió del govern municipal" i ha afirmat que "tots" el seu membres estan "interessats" -ha precisat que el PSPV és "el primer interessat"- en què "la justícia actue i actue bé".

"LÍNIES VERMELLES ABSOLUTAMENT MARCADES"

Bernabé ha exposat que "així ho ha fet" i ha considerat que "això és el primer que s'ha de celebrar". Preguntada per la preocupació del PSPV tenint en compte que hi ha persones que han estat vinculades a aquesta formació entre els investigats d'Assut, l'edil ha subratllat que aquest partit "té les seues línies vermelles absolutament marcades".

Així, ha ressaltat que "les persones que en el moment en el qual va eixir el cas Assut tenien un càrrec en el partit van ser apartades i cessades immediatament". "El Partit Socialista pot dir que en aquest moment està governant en la Generalitat i en l'Ajuntament i que els ciutadans de València pot confiar plenament en l'honorabilitat i en l'honradesa dels dirigents del PSOE, que estan treballant de manera honrada", ha assenyalat.