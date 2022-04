Marzà destaca que s'ha augmentat el nombre d'orientadors per a atendre a menys alumnes per cada professor

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat aquest divendres que l'orientació està "molt millor" amb el canvi que s'ha fet, doncs -ha dit- hi ha una ràtio molt baixa d'atenció d'orientadors per cada alumne, s'ha reduït a la meitat el nombre de xiquets que ha d'atendre cada orientador i s'ha augmentat el nombre d'orientadors en el conjunt del sistema i, a més, s'ofereix una atenció "més individualitzada i específica amb els centres de recursos especialitzats que s'han creat".

Marzà ha realitzat aquestes manifestacions en ser preguntat a Castelló per la manifestació que ha convocat per a aquest dissabte el STEPV per a reclamar millores en el model d'orientació.

El conseller ha insistit que "hi ha més professorat per a atendre millor a l'alumnat per a poder atendre a menys alumnes per cada professor i de forma més directa dins dels propis centres educatius amb el sistema de coordinació que s'ha habilitat en eixes unitats especialitzades, un sistema que només cal preguntar a les direccions dels centres si està o no funcionant".

"Estem molt tranquils, sabem que és legítim que les organitzacions sindicals manifesten la seua posició si creuen que poden millorar des d'una condició laboral específica, però la realitat és que el conjunt del sistema ha guanyat molt", ha afegit.