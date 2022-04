El Govern del Rialto reitera que su objetivo es "recuperar el dinero desviado" del Ayuntamiento de València

Así lo han indicado este viernes el alcalde, Joan Ribó (Compromís); el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís); y la edil Pilar Bernabé (PSPV), después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la personación del Ayuntamiento en la causa como acusación particular para "defender el interés público".

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la moción presentada desde Alcaldía para solicitar dicha personación. El pasado miércoles se anunció esta iniciativa de Ribó tras haberse levantado parcialmente el secreto del sumario de este caso, en el que se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal y donde figuran como imputadas unas 60 personas.

Entre los investigados están el primer teniente de alcalde y vicealcalde de València en los mandatos de Rita Barberá (PP), Alfonso Grau; el cuñado de la exprimera edil y abogado, José María Corbín; el exedil socialista y exsubdelegado del Gobierno en la Comunitat, Rafael Rubio; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.

Tras la Junta de Gobierno Local, Ribó ha insistido en que el fin de la personación municipal es "recuperar el dinero que se haya podido sustraer de las arcas municipales" y "defender los intereses públicos".

"Es un tema importante. Es un tema en el cual lo que queremos por encima de todo es recuperar el dinero que se haya podido sustraer. Ese es el elemento fundamental. Pensamos que el dinero del Ayuntamiento es de todos los valencianos y tenemos que trabajar por su recuperación en caso de que eso se haya producido. Ese es el objetivo. Tenemos que ver la documentación", ha expuesto Ribó.

El primer edil ha asegurado que esta es "extensísima" y ha apuntado que hablar ahora de la cantidad concreta que se podría recuperar "no sería una cosa seria". "Sería dar un número al tuntún y prefiero no hacerlo", ha precisado, por lo que no ha especificado ninguna cifra.

"Lo que está claro es que la finalidad del proceso que comienza con el acuerdo de gobierno aprobado hoy es velar por los intereses públicos y trabajar para que este dinero, que se ha ido presuntamente a campañas electorales y a los bolsillos de personas, vuelva hacia la ciudadanía", ha agregado.

El alcalde ha expuesto que "hay que solicitar del juzgado con la mayor inmediatez que se admita la personación del consistorio en el caso Azud, especialmente cuando ya se está citando a declarar a algunas de las personas investigadas" y a cuyas declaraciones no puede acudir el consistorio "sin estar previamente personado en el procedimiento".

Joan Ribó, como también ha hecho Sergi Campillo, ha recordado que el Ayuntamiento ya pidió esta personación y que en 2019, cuando la causa aún estaba declarada secreta, la jueza la consideró "prematura".

"Después del alzamiento parcial del secreto de sumario es necesario conocer con precisión el alcance de las actuaciones que se investigan derivadas de contratación pública formalizada por este ayuntamiento antes de 2015", ha subrayado el alcalde.

Por su parte, Sergi Campillo, que ha hablado de este asunto en la rueda de prensa ofrecida para informar de los temas abordados en la Junta de Gobierno Local, ha apoyado esta idea y ha afirmado que "ahora, una vez levantado" ese secreto, el consistorio "va a insistir en personarse y en recuperar hasta el último céntimo".

"HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO"

"Queremos trabajar y velar por los intereses públicos y recuperar ese dinero que presuntamente ha ido a para a campañas electorales del PP y al bolsillo de diversas personas", ha repetido el vicealcalde, que ha aseverado también que ese dinero "es de los vecinos de València".

"Por tanto deben ser retornados a los vecinos y vecinas de la ciudad", ha apostillado. "Este equipo de gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para recuperar hasta el último céntimo que se haya podido quitar a los vecinos de la ciudad", ha manifestado.

Sergi Campillo ha comentado que "lamentablemente, durante un tiempo València fue considerada la capital de la corrupción junto a Madrid", pero ha afirmado que "afortunadamente" los valencianos "ya no están en esa situación".

"Nuestra situación ha cambiado radicalmente. Ya no somos conocidos por la corrupción y sí por ser una ciudad a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad" y "con un gobierno honrado", ha declarado. "Lamentablemente, donde gobierna el PP la sombra de la corrupción es muy alargada", ha añadido Campillo.

La edil socialista Pilar Bernabé, que ha comparecido junto al vicealcalde tras la Junta de Gobierno Local, ha asegurado que la moción de Alcaldía aprobada en esta reunión es "una decisión del gobierno municipal" y ha afirmado que "todos" su miembros están "interesados" -ha precisado que el PSPV es "el primer interesado"- en que "la justicia actúe y actúe bien".

"LÍNEAS ROJAS ABSOLUTAMENTE MARCADAS"

Bernabé ha expuesto que "así lo ha hecho" y ha considerado que "eso es lo primero que se debe celebrar". Preguntada por la preocupación del PSPV teniendo en cuenta que hay personas que han estado vinculadas a esta formación entre los investigados de Azud, la edil ha subrayado que este partido "tiene sus líneas rojas absolutamente marcadas".

Así, ha resaltado que "las personas que en el momento en el que salió el caso Azud tenían un cargo en el partido fueron apartadas y cesadas inmediatamente". "El Partido Socialista puede decir que en este momento está gobernando en la Generalitat y en el Ayuntamiento y que los ciudadanos de València puede confiar plenamente en la honorabilidad y en la honradez de los dirigentes del PSOE, que están trabajando de forma honrada", ha señalado.