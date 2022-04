Assut.- La jutgessa a l'Ajuntament abans de tornar Rubio a la plaça després de presó: "A quina informació tindrà accés?"

Així es desprèn d'un dels escrits que consten en el sumari del cas Assut, al que ha tingut accés Europa Press, procediment en el qual s'investiguen suposades comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública de l'Ajuntament de València per part d'empreses adjudicatàries que haurien realitzat factures suposadament fictícies.

Es dona la circumstància que Rafael Rubio -qui va estar a la presó provisional per aquest procediment des del 15 de maig de 2021 fins al 13 de juliol- tenia intenció de tornar al consistori una vegada abandonara la presó, tal com ell mateix va requerir per a no perdre la seua plaça. El lloc designat era el de geògraf en el servici de la Devesa-Albufera.

Mentre el socialista estava en la presó, la jutgessa va manar un ofici al consistori, en data 22 de juny de 2021, en el qual sol·licitava que se li informara en quin servici o regidoria tenia Rubio destinada la plaça que anava a ocupar com a geògraf i va demanar que se li indicara "a quina informació de tot tipus tindria accés des d'aquesta plaça".

L'Ajuntament va contestar seguidament a l'ofici desgranant el tipus d'informació que anava a poder consultar l'investigat. Se li va comunicar que disposaria d'un ordinador amb connexió a la xarxa municipal; d'un usuari i contrasenya per a l'accés a la Intranet i a qualsevol aplicació municipal; i d'un certificat electrònic d'empleat públic.

Sobre la Intranet, es va assenyalar que Rubio anava a tindre accés a diferents servicis com a informació personal; dels seus fitxatges; gestió dels seus permisos; i informació sobre cursos, entre altres aspectes.

A més d'açò, Rubio anava a requerir -segons l'escrit de resposta- diferents aplicacions informàtiques com la Plataforma Integral d'Administració Electrònica; SIGVAL; AutoCAD o ARcGIS editor i el GIS municipal o plànols fóra del GIS.