La Universitat de València insta "fermament" a usar la mascareta i retira l'obligatorietat

Així ho ha comunicat la rectora de la institució, María Vicenta Mestre, al Consell de Govern després de "el canvi de context d'aquesta última setmana i escoltada la comunitat universitària al llarg dels últims dies", informa l'entitat educativa.

En aquesta reunió del Consell de Govern, la representació de les i els estudiants "ha donat suport a la decisió del Consell de Direcció de la Universitat de València d'instar fermament l'ús de la mascareta", afigen.

La Universitat explica que, des del moment en què el Govern d'Espanya va anunciar la pròxima aprovació d'un Reial decret sobre l'ús de la mascareta, la Universitat de València va treballar en l'elaboració d'un marc regulatori propi, a l'empara del que es disposa en el Reial decret de 19 d'abril relatiu al paper dels Servicis de Prevenció en els entorns laborals, i sobre la base de la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat que va incorporar en l'articulat de la seua resolució la funció d'aquests servicis.

"En la presa de decisió -assenyalen- es va consultar als membres del Comité de Seguretat i Salut i als equips tècnics de la Secretaria General i la Gerència de la Universitat, així com als degans, deganes, directors i administració de centres".

En aquest sentit, recorda que CRUE-Sostenibilitat, el 19 d'abril, va recomanar seguir utilitzant la mascarilla en espais interiors de les instal·lacions universitàries d'ús compartit, seguir mantenint els protocols de ventilació i seguir recomanant la higiene de mans.

En aquest context, "en període de vacances acadèmiques, i en absència de posició comuna del sistema universitari i d'indicacions de les autoritats educatives, davant la imminència del reinici de l'activitat docent, es va decidir adoptar la resolució en relació a l'ús obligatori de mascaretes en la Universitat de València".

Aquesta resolució "es va fonamentar en una anàlisi jurídica del Reial decret, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, de la LOU, de l'Estatut de l'Estudiant Universitari, i de la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 21 d'abril", incideix la institució acadèmica, que afig que aquesta anàlisi "va conduir a concloure que no és contrari al marc legal l'ús obligatori de la mascareta per part de tota la comunitat universitària".

A partir de l'evidència científica disponible, i de l'anàlisi de les característiques dels espais docents de la nostra Universitat, i de les dinàmiques interpersonals del col·lectiu universitari, el Servici de Prevenció i Medi ambient va valorar que la millor forma de garantir un baix risc d'exposició a la covid-19, particularment per a les persones vulnerables, és l'ús continuat de la mascareta en les instal·lacions universitàries.

No obstant açò, en els escassos dies posteriors a la difusió d'aquesta resolució "s'han conegut alguns fets significatius". En primer lloc, enumeren des de la UV, que la majoria de les universitats espanyoles han interpretat el document elaborat per CRUE-Sostenibilitat "en un sentit de recomanació no obligatòria de l'ús de la mascareta".

En segon lloc, que la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Generalitat Valenciana va enviar el 23 d'abril als centres educatius no universitaris un comunicat en què s'indica la no obligatorietat de la mascarilla amb caràcter general, tant per a l'alumnat com per al professorat i el personal no docent.

Aquestes actuacions de les administracions públiques i les universitats "evidencien la seua valoració que és possible mantindre en l'àmbit educatiu un nivell que consideren acceptable de protecció enfront de la covid-19 sense una obligatorietat en l'ús de la mascareta".

Així mateix, la Universitat diu que el Consell de Direcció va iniciar el 26 d'abril, gens més reprendre's l'activitat lectiva, un procés d'informació i consulta, en primer lloc amb la Comissió Assessora Estudiantil (CAES), i amb deganes, degans i directors, i es va reunir la comissió permanent del Comité de Seguretat i Salut el dia 28 d'abril.

PROCÉS DE CONSULTES

En aquest procés de consultes s'han expressat posicions favorables a l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, i posicions que plantegen que es poden aconseguir els objectius de protecció perseguits amb una recomanació, no necessàriament obligatòria, d'aquest ús.

En aquest context, "la decisió que es va adoptar estava raonada i fonamentada, contemplava la validesa jurídica i l'argumentació científica en matèria de prevenció", sostenen.

En la reunió del Consell de Govern del dia de hui, la rectora de la Universitat ha informat que "escoltada la comunitat universitària, s'ha considerat, des del Consell de Direcció, que l'objectiu de garantir la màxima seguretat de les persones, no solament de la comunitat universitària, sinó també de les seues famílies, es pot aconseguir des de l'obligatorietat o des de la responsabilitat compartida i un ús responsable per part de cadascun i cadascuna de nosaltres".

L'objectiu, ha expressat, "sempre ha sigut la màxima protecció de les persones, com hem fet des de l'inici de la pandèmia". "Per açò el Consell de Direcció ha decidit deixar sense efectes la resolució del dia 22 d'abril, instant fermament la comunitat universitària a l'ús de la mascareta en totes les instal·lacions de la nostra universitat fins a la finalització del curs acadèmic", ha asseverat.

La rectora també ha donat a conéixer que es continuarà proporcionat al personal de la Universitat de València mascaretes i es mantindrà la ventilació dels espais i els sistemes de control de qualitat de l'aire.

Finalment, en el seu informe al Consell de Govern, Mestre ha agraït tot el treball realitzat al llarg d'aquests dies per la vicerectora competent en salut en els campus, així com del Servici de Prevenció i Medi ambient.