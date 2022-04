La xarxa sísmica s'estén a tota la Comunitat Valenciana després d'un acord amb la UA

L'ICV aportarà 128.200 euros per a la consecució dels objectius establits en el conveni, amb el qual es pretén consolidar i ampliar l'operativitat actual i millorar el seguiment de la microsismicitat i la cobertura geogràfica de la xarxa sísmica.

L'acord té com a objectiu l'extensió i densificación de la xarxa sísmica de la província d'Alacant a tota la Comunitat Valenciana mitjançant l'adquisició de l'instrumental sísmic adequat.

La Generalitat i la UA van firmar un conveni marc a l'abril del 2021 per a donar suport i fomentar activitats de desenvolupament i investigació que garantisquen la continuïtat, manteniment i densificació de la xarxa sísmica, que actualment gestiona aquesta universitat, per a estendre l'activitat de control de la sismicitat a tot el territori.

Per al Cartogràfic, el suport institucional a la Universitat d'Alacant és necessari per a aprofundir en l'estudi i investigació del camp de la geofísica i de la sismicitat i per a donar una resposta encertada en situacions d'emergència.