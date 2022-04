Vint-i-dos catifers gallecs teixiran el mantell per a la festa de la Mare de Déu

Un equip de 22 catifers de la vila gallega de Ponteareas es desplaçarà València per a confeccionar, el mateix 8 de maig, aquest mantell floral de 64 metres quadrats en el sòl de la plaça, com a homenatge a la verge per al pas de la seua imatge en la solemne processó general vespertina.

Segons l'esbós ja ultimat, la catifa tindrà com element central una flor oberta similar a la qual té la corona en la seua part inferior, mentre la sanefa que envoltarà la catifa està inspirada en la part superior, imaginant que està oberta, explica Miguel Ángel García Correa com a president de l'Associació de Catifers do Corpus Christi de Ponteareas.

La corona té en el centre una creu sobre un oval blau, element que han volgut incloure amb un toc gallec", per la qual cosa la flor tindrà en les cantonades quatre creus de clavell roig inspirades en la Creu de Santiago.

"La patrona serà la primera que xafe la catifa floral, com ocorre amb les catifes que es fan en Ponteareas per al pas de la processó del Corpus Christi, tradició que celebrem des de fa més de 200 anys", destaca el representant dels catifers en un comunicat de l'Arquebisbat de València.

MILERS DE FLORS I LLAVORS

El 8 de maig, després del trasllat de la imatge fins a la Catedral des de les 10.30 hores, arrancarà l'elaboració de la catifa de manera completament artesanal. L'estimació és utilitzar més de 40.000 llavors d'eucaliptus.

Després del perfilat, després d'un treball previ de deshoje, es realitzarà el farciment dels buits amb clavells i buganvillas i elements vegetals com la teua verda i marró, el bruc negre, la trenca de pi o la pela d'arròs.

La catifa, com totes les del Corpus de Ponteareas, no només es veurà sinó que també tindrà una olor característica, ja que la fragància del Corpus Christi de Ponteareas va entrar en 2019 a formar part del Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda, de Burgos, únic a Espanya i Europa.

Amb tots eixos elements, el mantell floral lluirà colors com l'or, en la sanefa; plata, en el perfilat de la flor que es farà amb llavors d'eucaliptus, mentre per als pètals de la flor central s'utilitzaran clavells blancs, grocs i jaspiats, i buganvillas per al fúcsia. Per al "espectacular" color negre s'usarà bruc negre; per al verd, teua verda, i per als dos colors de la sanefa pela d'arròs: natural a l'interior i groc a l'exterior.

Ponteareas és reconeguda a Espanya i en altres països per aquestes creacions florals que elaboren per a ocasions especials com a visites del Papa, commemoracions i festes, fins i tot a Roma. Aquesta vila de Pontevedra ha aconseguit renom per la celebració del Corpus Christi, en la qual els veïns confeccionen catifes de flors naturals.

El diumenge del Corpus, més de 20 catifes amb milers de flors, mates i arbustos, que recorren més d'un quilòmetre, omplin els carrers i places de Ponteareas, població amb uns 13.000 habitants que eixe dia supera els 75.000. Aquesta tradició gallega, que porten "en la sang", té similitud amb la devoció per la Mare de Déu dels Desemparats que es reflecteix en l'Ofrena de les Falles.