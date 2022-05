La relación de los humanos con los insectos es una historia de amor y odio. Y miedo, el nuestro, porque ellas no lo tienen. Durante siglos hemos luchado por alejar a los bichos de nosotros, pero también dependemos de ellos. Por ejemplo y de forma directa, de las abejas.

Albert Einstein afirmó que "si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, a la humanidad le quedarían un máximo de cuatro años de existencia". Y es que las abejas son clave a la hora de preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio de la naturaleza.

Pero están amenazadas. La población mundial de estos insectos baja de forma alarmante por culpa de su interacción con los humanos. Ahí es donde entra Walter Schumacher, un apasionado de la apicultura apodado el 'encantador de abejas' que tiene su propio programa en Discovery Channel (El encantador de abejas, estreno este lunes 2 de mayo, a las 22.00 horas), donde ayuda a salvar el planeta protegiendo a las abejas.

La tarea diaria de Schumacher es salvar panales de abejas hallados en sitios insólitos como viviendas y lugares donde hay humanos, y evitar así que sean pasto de la destrucción y los fumigadores.

Junto a sus hijos, que le ayudan en su misión, Walter dedica su día a día a proteger a la población apícola, rescatar sus colmenas, trasladarlas a panales artificiales y a aprovechar la miel que fabrican.

Hablamos con este gran conocedor de las abejas sobre su programa, su tarea y su filosofía de vida.

¿Qué vamos a ver en El encantador de abejas en Discovery Channel? Trata de la protección de las abejas melíferas y muestra cómo las trasladamos de su estado salvaje a una colmena artificial y las formas de cuidarlas. Así que, básicamente, veréis un montón de abejas salvajes y un montón de gente salvaje.

¿Cómo acabó en este trabajo? ¿De dónde viene su pasión? Las abejas son realmente malas a veces, insectos antisociales. Y supongo que me gustan más porque pueden ser muy malas y a mucha gente no le gustan. A mí sí. Son de los pocos seres en el mundo que hacen su propia comida.

Walter, Will and Meredith Schumacher, con Sandy Zavala extraen una colmena del tejado de una iglesia. Left/Right / DISCOVERY CHANNEL

Y a la vez hacen comida para nosotros y las necesitamos, ¿no? Hacen su comida y comida para todo el mundo alrededor y lo que la mayoría de la gente no entiende es que sin la abeja melífera, nosotros, los humanos, no sobreviviríamos. No habría suficiente comida. Por lo tanto, si la abeja melífera cayera o se extinguiera, los seres humanos seguirían poco después a esa extinción. No hay forma de que un grupo de humanos con pequeñas plumas se pongan a polinizar la comida del mundo. Así que sin ellas estamos muertos.

¿Alguna vez ha sido considerado raro por este trabajo y esa pasión suya? Me han considerado raro, creo, desde el día en que nací. Creo que la rareza de que trabaje con abejas es solo un motivo más. El otro día me preguntaron cómo era tener esta atención y toda esta nueva fama a causa del programa, y la verdad es que nunca me lo había planteado así, pero cuando me pidió que respondiera a su pregunta le dije que siempre he sido una leyenda en mi propia mente, así que no es un paso tan grande.

El equipo del programa, cámara, sonidista, etc, ¿no las pasa canutas trabajando con usted? Sí. Normalmente cuando trabajo con abejas son muy tranquilas y nada ofensivas, ni agresivas. Pero de vez en cuando, las abejas sí se ponen muy agresivas y pasan a la ofensiva. Así que nuestro equipo fue destrozado un par de veces. Siempre predico la seguridad, la preparación, todas las cosas que tienes que hacer antes de trabajar con abejas, pero hubo un par de veces en las que me molestó que eso no se hiciera. En el episodio cuatro se rompe la cuarta pared y te muestran lo que sucede cuando no estás preparado para trabajar con abejas melíferas. Y es bastante peligroso. Corrían y gritaban mucho. Fue divertido.

¿El ser humano subestima a las abejas? Absolutamente. Lo más importante de las abejas, y es algo que los humanos nunca podrán entender, es que no nos tienen miedo. Nosotros, que medimos entre metro y medio y dos metros de altura tenemos miedo de algo que mide menos de un centímetro. Pero las abejas, que miden menos de un centímetro, no te tienen miedo, no porque no quieran, sino porque su cerebro no es lo suficientemente grande como para entender el concepto de miedo.

Son más valientes, o temerarias... y eso crea un problema de comunicación, ¿no? Ellas no entienden que como nosotros tengamos miedo, porque nunca han tenido miedo ni un solo día en su vida, así que lo toman como una agresión hacia su colmena porque a través del sentido del olfato huelen nuestro miedo y, como no entienden lo que es el miedo, lo interpretan como una agresión hacia su comunidad, o su sociedad, y por lo tanto, atacan.

Y así, esa probablemente la cosa más grande que la gente subestima sobre una abeja. No tienen miedo de nosotros, pero nosotros tenemos miedo de ellas. Bueno, yo no lo tengo, pero me han dicho que debería tenerlo.

¿Cómo cree que nos ven ellas? No tienen miedo de algo que es 500 veces más grande que ellas, es casi como si fuéramos como un Godzilla para una abeja y no nos tienen miedo. Así que imagínate a nosotros de pie frente a Godzilla y diciendo, hey, ¿por qué estás tratando entrar en mi casa? Y así, eso es como deber ser para una abeja. Así que, somos como un Kaiju (monstruo japonés), y aún así no nos tienen miedo.

¿Por qué los humanos nos llevamos tan mal con los insectos? Creo que los humanos tienen un gran problema con cualquier cosa que les haga sentir incómodos y de ahí volvemos al miedo. A los humanos les gusta mucho el miedo.

Pero podríamos convivir... Si dejas a las abejas en paz, las abejas se posarán sobre ti y beberán tu sudor porque necesitan la sal igual que nosotros. Y tratarán de comunicarse contigo con su probóscide, su lengua. Intentarán establecer un campo de comunicación contigo, pero los humanos son un poco irracionales y lo primero que sucede cuando el pequeño insecto de media pulgada aparece, es el miedo. "Me va a picar. Esto va a doler. He tenido malas experiencias antes", piensan. Y la abeja simplemente está en plan, wow, ¿por qué esta persona está tratando de matarme? Vete a casa Kaiju. Eso es lo que probablemente están diciéndonos las abejas.

Si pudiera elegir que este programa lograra algo, sólo un objetivo, ¿cuál sería? Lo está pasando en el mundo es que los humanos quieren estar muy, muy cómodos. Y para mantener esa comodidad agarran una pequeña lata de Raid, o lo que sea que tengan a mano, y la rociarán sobre cualquier insecto que les esté molestando. Si yo pudiera hacer algo, sería quitar esa lata de veneno de las manos de la gente para que aprendan a vivir con cosas como los insectos, para que se asusten. Ese sería mi objetivo. Tal vez es hora de que los humanos se pongan un poco menos cómodos para que todo en este planeta pueda sobrevivir. Sí.

El proceso de traslado de una colmena salvaje a un panal artificial. DISCOVERY CHANNEL

Hay mucha miel, pero no toda es de buena calidad, ¿verdad? Los seres humanos son temerosos y también son muy codiciosos. Y así muchas veces la miel que tú piensas que es miel es en realidad un montón de jarabe de maíz que se colorea para que parezca miel, porque el jarabe de maíz es mucho más barato que la miel.

No es su caso... La mayoría de las abejas con las que trabajo son asilvestradas o salvajes y lo que producen es una miel sin adulterar. Pero la mayor parte de la miel que se prueba o se tiene en una tienda, en una superficie comercial... en algunos casos el apicultor ha alimentado a esa abeja de manera que es como una vaca. Si vas a llevar una vaca al mercado, te aseguras de que ha sido alimentada, ha engordado y tiene el mayor número de kilos posible. Y así, las personas que manipulan la miel, o ayudan a las abejas a fabricar miel, les dan recursos para hacer más miel y normalmente eso sea jarabe de maíz.

En Europa está legislado, pero en otros lugares hay mucho oscurantismo con la procedencia, ¿no? Si estás alimentando a tus abejas con jarabe de maíz, puedes añadir directamente jarabe de maíz a lo que ellos llaman miel sin tener que decir que es una mezcla de jarabe de maíz y miel.

¿Hay forma de distinguir una miel de procedencia natural? Yo como una miel increíble todos los días y viene de las flores. Se supone que debes poder notar el sabor de la miel en la parte delantera de la boca, y notar el sabor de las flores o el néctar que las abejas estaban comiendo. Así que, lo que ellas han comido se supone que es el primer sabor que debes notar en tu lengua, y el sabor a miel no debería llegar hasta el final, cuando está en la parte posterior de tu garganta.

¿Todas las mieles son iguales? Al igual que un vino muy fino tiene todos los caracteres y las notas y los sabores de donde se cultiva, y depende de cómo es el suelo, el tipo de uva, etc, la miel real se supone que debe tener el sabor de la comida, o la flor que la abeja ha estado libando.

¿Qué opina de películas como Bee Movie, por ejemplo? Bueno, es un entretenimiento. Es decir, si miras las cosas desde el punto de vista del entretenimiento, eso es lo que es. Es una bonita película de animación que seguramente les encanta a los niños. A mí me encantó la película de las abejas ¿a quién no le gusta Jerry Seinfeld? [Seinfeld produjo, coescribió y protagonizó con su voz la película Bee Movie en 2007].

¿Sabe algo de la tradición apícola en España? Conozco un poco de la historia de muchos lugares diferentes y de cómo se crían las abejas. Específicamente de España, no, pero me encantaría ir allí y trabajar con algunas abejas y ver lo que hacen. Eso sería fantástico. Una nueva experiencia. Sí.

Mis amigos y yo escribimos una canción llamada Walter's Bees. La escribimos con algunos de los miembros de la banda Del Castillo. Antes de la pandemia solían hacer conciertos grandes. Este año me han invitado a ir con ellos a España para un festival y conocer España. He oído que es uno de los lugares más bellos del planeta.