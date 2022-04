SOS Hoteleria estudia recórrer la nova ordenança acústica perquè "restringeix l'obertura de bars"

L'entitat ha indicat, en un comunicat, que estudia recórrer la norma davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i ha apuntat que considera "incomprensible i cruel" la citada mesura "després del que ha patit l'hoteleria durant la pandèmia" de la Covid-19.

La nova ordenança, que després de la seua aprovació inicial en el ple se sotmetrà a un període d'exposició pública durant un mes, fixa distàncies mínimes de 30 metres entre activitats sense ambientació musical i de 65 metres per a les quals sí tenen en tota la ciutat.

SOS Hoteleria, en la qual participen autònoms i empresaris del sector de la Comunitat Valenciana, ha ressaltat que aquest és "un dels més dinàmics que hi ha, amb constants obertures, tancaments i traspassos". Després d'açò, ha exposat que "limitar les obertures frena un sector econòmic clau de l'economia de València" i una activitat que "a més, forma part de l'essència de la ciutat".

El president de l'associació, Fidel Molina, ha manifestat que "qui ha impulsat aquesta norma desconeix" aquest negoci. "No sap que un establiment veí retroalimenta a l'altre i ha pensat la norma de manera deliberada per a causar un perjuí", ha asseverat.

En aquest sentit, Molina ha assenyalat que "limitar la recuperació d'un sector com l'hoteleria després del tancament durant la pandèmia és un acarnissament per part de l'Ajuntament de València incomprensible i cruel".

SOS Hoteleria ha agregat que la norma "no resol gens" i "genera problemes a sectors vinculats al món de l'hoteleria com l'immobiliari" perquè "provocarà la caiguda de preus de certs locals i que hi haja més buits".

Així mateix, Fidel Molina ha dubtat "de la legalitat de la norma". "Imposar restriccions de forma arbitrària atenta contra les normes de lliure competència. És per aquest motiu que estem estudiant recórrer la norma enfront de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència", ha insistit.

L'entitat ha destacat que la capital valenciana compta amb 2.500 bars que donen ocupació directa a quasi 10.000 persones. Igualment, ha indicat que l'hoteleria "és clau per a altres sectors com a distribució, HORECA -hotels, restaurants i càtering- o immobiliari" i ha assegurat que "genera ocupació amb alta demanda per a sectors socials molt necessitats de treball".