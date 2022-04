Ribera advierte contra el empuje de Vox en la España despoblada: no hay "atajos" para corregir las desigualdades

Consciente del terreno que en los últimos meses y años ha ganado Vox en el mundo rural, el Gobierno ha lanzado este viernes un doble mensaje, para dejar claro que la lucha contra la despoblación es una de sus prioridades y también para advertir de que no hay "atajos" para corregir las desigualdades entre el campo y la ciudad, para lo que se requiere "paciencia" y más de una legislatura para alcanzar este objetivo.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, responsable de la lucha contra la despoblación como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha participado en la inauguración del Foro Next Educación, de la cátedra de Reto Demográfico y la Despoblación, que se celebra este viernes en Molina de Aragón (Guadalajara).

Después de destacar en particular el papel de alcaldes y alcaldesas y, sin citar a Vox, Ribera ha advertido de que "no vale caer en el populismo" para corregir los problemas de desigualdad que tienen sobre todo las poblaciones más pequeñas, con carestía de servicios básicos y de oportunidades. Ante la alarma que genera en el PSOE el avance en este entorno tiene el partido de Santiago Abascal, ha apuntado que "no se puede caer en la ingenuidad de pensar que en una legislatura las cosas cambian radicalmente".

"Se necesita mucha paciencia", ha añadido Ribera, que ha insistido en que es "peligroso pensar que pueda haber atajos, respuestas locales que trascienden de lo local. No se puede hacer una competición egoísta de ver qué me llevo yo del vecino. No vale caer en el populismo de 'como esto ha funcionado tan mal, voy a reivindicar a quien solo cuestione todo". "Está muy bien cuestionar, pero está muy bien construir, no podemos consentir que esto tenga falta de respuesta y que sea de destrucción", ha subrayado.

La labor de Ribera como ministra de Reto Demográfico es contestada en buena parte de la España vaciada, donde se la acusa de tener poco en cuenta su realidad o las necesidades de quienes viven en ella, pero este viernes se ha reivindicado tan ministra de Transición Ecológica como de Reto Demográfico, tan ocupada por el gas argelino como por trabajar en la llegada de servicios y oportunidades a estas zonas.

"Este es también mi territorio, yo no me tenía que ir a Argelia para responder a lo que son mis responsabilidades", ha dicho en los primeros compases de un Foro en el que le han precedido responsables políticos de Guadalajara y Castilla-La Mancha, de los que ha escuchado pedir "políticas de desconcentración de servicios", mejores servicios sanitarios o escuelas rurales y presencia del Estado en el mundo rural, donde a veces está "muy diluida".

Poder quedarse o volver

"España es mucho más de lo que ocurre de la M-30 hacia adentro", ha subrayado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que ha defendido una "fiscalidad diferenciada" que ya contempla una ley de esta comunidad, donde, por ejemplo, quien implanta un negocio lejos del Corredor del Henares o en Guadalajara capital tiene un 40% más de ayudas públicas en la provincia. Sin dar más detalles, Ribera ha apostado después por el "diseño de la política fiscal" como uno de los instrumentos del Gobierno para "corregir" estas desigualdades.

También ha dado la bienvenida al Observatorio contra la Despoblación que va a crearse en la Universidad de Guadalajara, según ha anunciado el presidente de su Diputación, José Luis Vega.

"No se trata de obligar a nadie a vivir donde no quiere, sino de permitir a quienes quieren quedarse o volver a su pueblo que puedan hacerlo", ha dicho Bellido. Ribera ha recogido el guante y tras subrayar cómo "encontramos a chicos que vienen de pueblos pequeños presentes en grandes empresas o instituciones", se añadido que "la pregunta es si siempre quieren estar en grandes instituciones, empresas o ciudades", si "no habrá una parte de esos chics que quieran hacer un viaje de ida y vuelta y les resulta difícil, o que quieran quedar y no puedan quedarse".

Para ello, la vicepresidenta tercera ha desgranado un programa por parte del Gobierno central, que piensa movilizar en el área de despoblación 8.000 millones entre 2022 y 2030, el 80% del Fondo de Recuperación de la UE. En lo más inmediato, Ribera ha indicado que a principios de la semana que viene se lanzará la convocatoria de subvenciones por 16 millones. Diez serán para entidades locales, 2,4 millones para ong y 3,4 para impulsar actividades económicas y apoyar el emprendimiento rural para mujeres y jóvenes.

Banda ancha, 'papeleo' o vivienda

En términos generales, ha señalado que su Ministerio trabaja en cuatro ámbitos para promover la movilidad entre poblaciones más aisladas o con núcleos más grandes, para se pueda hacer el 'papeleo' sin tener que "desplazarnos kilómetros" o para atender las necesidades de vivienda también en el mundo rural, condenado a que cada vecino se convierta en "autopromotor" porque no hay vivienda protegida ni programas especiales.

Por lo que respecta a la movilidad, Ribera ha augurado que junto con las respuestas "clásicas" seguro que habrá otras "novedosas" para conectar núcleos aislados entre ellos y con poblaciones más grandes.

"El acceso a la vivienda resulta fundamental", ha asegurado, así como equipamientos, servicios o infraestructuras, antes de criticar que hay lugares donde los consultorios médicos "han estado cerrados durante toda la pandemia". En el caso de la vivienda, ha reconocido que es un debate que se centra en la escasez o los precios en las ciudades sin pensar que en la España despoblada también se necesitan viviendas en alquiler, asequibles o adaptadas a las personas mayores.

El tercer objetivo es "la prestación de servicios para toda la población", como la educación para distintos niveles de edad o que las mujeres puedan trabajar. Ha destacado que el proyecto de crear una oficina judicial en cada municipio será una "ventanilla única" para que se pueda hacer todo tipo de gestiones -renovar el DNI o el carnet de conducir- sin tener que ir a otra población.

En cuarto lugar, Ribera ha recordado que el objetivo del Gobierno es llevar la banda ancha a todos sitios en 2023, como un factor más para "generar oportunidades", "para que haya empleo y oportunidades de ganarse la vida". Aquí ha prometido "diversificar" la economía, "consolidar" las actividades clásicas o "el apoyo directo de medid que impulsen el emprendimiento, sobre todo en chicos jóvenes".