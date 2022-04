Detinguts dos joves per l'incendi de Xàtiva, que va arrasar amb 1.800 m2 de terreny forestal

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, el foc es va originar en la partida La Creueta-Serra Vernisa de Xàtiva. El Seprona va realitzar una inspecció tècnic-ocular del terreny i va localitzar 10 conats d'incendi per aplicació directa de flama en els voltants del lloc.

En la inspecció, els agents van localitzar diversos objectes -tres encenedors, un grinder i una bossa de plàstic amb paper de fumar- que, juntament amb l'informe de determinació de les causes elaborat pels agents del Seprona de Vallada i l'informe dels Agents Mediambientals de la Generalitat Valenciana, van donar com resultat la determinació de les causes de l'incendi i la identificació de l'autoria del mateix.

En la investigació, a més del Seprona de Vallada, han col·laborat Agents Mediambientals pertanyents al Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana. S'ha donat compte del succés a la Conselleria d'Agricultura, medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana pel fet d'encendre els 10 focs en terreny forestal.

Els presumptes autors del delicte d'incendi han sigut detinguts recentment en Xàtiva. Es tracta de dos hòmens, de 18 i 19 anys i de nacionalitat espanyola, que a la data i hora en la qual van tindre lloc els fets es trobaven recorrent els voltants del lloc.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Xátiva.