El registro del testamento vital creció casi un 19% en Andalucía el pasado año

Cerca de 2.300 andaluces decidieron a lo largo de 2021 registrar su voluntad vital anticipada, conocida como testamento vital, un recurso en el que se reflejan los cuidados médicos que una persona quiere o no recibir llegado el momento, y que la Junta puso en marcha en el año 2004 al amparo de una ley anterior de 2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

En concreto, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta a 20minutos, fueron 2.296 las inscripciones que se llevaron a cabo el pasado año, lo que supuso un 18,6% más que las 1.935 registradas el año anterior, en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, la cifra se mantiene por debajo de los registros de 2019, cuando se inscribieron en Andalucía 3.886 testamentos vitales, la cifra anual más alta desde, al menos, 2011 –el dato entre 2004 y 2010 está agrupado y asciende a 18.480 registros–.

Con los nuevos testamentos del año pasado, la cifra total de voluntades vitales anticipadas que hay registradas en la comunidad asciende a 48.333, una cifra que, teniendo en cuenta el volumen de población andaluza, con casi 8,5 millones de habitantes, no es especialmente elevada.

Demanda de más puntos

Así lo valora en declaraciones a este periódico la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Andalucía, Isabel Torres, que lamenta que en la comunidad "hay muchas trabas" para poder registrar el testamento vital, pese a haber sido esta una región pionera en la materia, con la aprobación en el año 2010 de la primera Ley de Muerte Digna en España, que salió adelante con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de Salud de la Junta.

"Hay muy poca información y poca voluntad de hacerlo bien", afirma Torres, que reclama a la Administración que incremente los puntos en los que se puede registrar el testamento vital. "Lo aconsejable sería hacerlo en todos los centros de salud", propone la representante de DMD, que entiende que "la Atención Primaria está saturada, pero bastaría con que hubiese una persona un día a la semana" dedicada a esta tarea.

Torres critica también que se haya eliminado la posibilidad de solicitar cita de forma telemática. "Ahora solo se puede hacer a través del teléfono de Salud Responde, y eso está provocando que cada vez haya más lista de espera". Igualmente, considera que es primordial que la Junta ofrezca más información sobre la voluntad vital anticipada. "No es que la gente no quiera hacerlo, es que no sabe", afirma.

Desde la Consejería de Salud, defienden que los puntos habilitados actualmente para la inscripción del testamento vital "son los que están estipulados en el decreto". En concreto, en la provincia de Sevilla hay hasta diez puntos de registro, según la información de la Junta: a la Delegación Territorial de Salud se suman cuatro hospitales (Virgen del Rocío, Macarena, Valme y el de la Merced de Osuna); y cinco centros de salud repartidos por la provincia (Constantina, Écija, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera y Utrera). A nivel regional, son 56 los puntos habilitados en Andalucía. A los diez de Sevilla hay que añadir otros diez en Jaén; siete en Granada y otros tantos en Málaga; Almería, Cádiz y Huelva, con seis en cada provincia; y cuatro en Córdoba.

Pueden registrar el testamento vital aquellas personas mayores de edad o menores emancipadas, y para ello es necesario solicitar una cita previa a través de Salud Responde (955 545 060). Sistema que también hay que utilizar en caso de que la persona inscrita quiera más adelante modificar su testamento vital.

Para Torres, concluye la presidenta de DMD Andalucía, inscribir este documento es "un acto de responsabilidad, de generosidad y de amor hacia los que están a tu alrededor para que ellos no tengan que decidir por ti".

Resoluciones de eutanasia

La asociación Derecho a Morir Dignamente asegura a este medio que en Andalucía se han resuelto favorablemente hasta ahora unas 20 peticiones de aplicación de la eutanasia, tras la entrada en vigor de la norma estatal. No obstante, la presidenta de DMD en la comunidad, Isabel Torres, asegura que "a la gente le han puesto muchas pegas, añadiéndoles más dolor del que ya tienen". Algunos, incluso, "han muerto antes de que se resolviera su petición". Desde la Junta señalan no poder facilitar datos al respecto, pero aseguran que "se está cumpliendo con la ley".