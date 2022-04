Amenazan con una navaja en pleno directo a un reportero de Telemadrid: "Filma a tu madre"

Luis Fiuza, reportero de Telemadrid, se vio en una de las situaciones más complicadas por las que ha pasado haciendo su trabajo: que le amenazaran con una navaja.

El periodista y su compañero cámara estaban realizando un reportaje para Madrid Directo sobre un presunto estafador que ofrecía reformas a comercios que cobraba por adelantado y luego nunca realizaba las obras.

El periodista y el cámara se acercaron a la zona de las estafas y donde se suponía que vive el presunto estafador, cuando de repente repararon en un hombre que estaba apuntando la matrícula del coche de los reporteros: resultó ser el padre del presunto estafador.

Así que Fiuza le abordó con educación, tratando de obtener algún testimonio sobre el asunto, pero el hombre les recibió de mala gana, tratando de tapar su cara con una bolsa de compra que llevaba en una mano.

"No me filméis tanto, filma a tu madre", les decía mientras el reportero trataba de explicarle el porqué de su presencia allí y de pedirle algunas declaraciones.

"Estamos buscando a su hijo", le explica Fiuza, que le pide a su cámara que se aleje un poco para darle espacio al entrevistado mientras habla con él.

"No quiero saber nada de vosotros. ¡Sois unos sinvergüenzas! Así que no me preguntéis. No tenéis que meteros", decía el hombre nervioso. "Sois unos sinvergüenzas. Me voy a cagar en la pu... Te voy a dar una patada, hijo de la gran puta", le decía esta vez al cámara.

Finalmente, el hombre saca algo de su bolsillo y lo abre: es una navaja que agarra con fuerza, dirigiéndose al operador de cámara, mientras el Fiuza le agarra y le pide calma, por lo que se vuelve hacia él amenazante y con el arma blanca en la mano.

Atónito ante lo que le ha ocurrido a @luisfiuzatv !!! Intentan apuñalar a un reportero de @MadridDirecto durante un reportaje pic.twitter.com/52kbQJZVFG — TVMASPI (@sebas_maspons) April 27, 2022

Al poco, el hombre esconde de nuevo la navaja en el bolsillo y sigue despotricando y ante las amenazas del reportero de llamar a la policía dice: "La policía soy yo".

El reportero, indignado, habla con los muchos testigos que presenciaron la escena: "Lo que me faltaba, que me saquen una navaja, por ahí no paso", les decía, mientras el hombre de la navaja seguía profiriendo palabras malsonantes.