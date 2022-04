Gloria Camila reacciona a la entrevista de Olga Moreno: "Entiendo la decepción de Rocío Flores con ella"

Después de que el miércoles Olga Moreno concediera una entrevista a la revista Semana, dando un golpe en la mesa sobre temas que habían estado silenciados como su divorcio o la relación de Antonio David con Marta Riesco, muchos son los que han reaccionado públicamente.

Rocío Flores fue una de ellas, y comentó que se sintió "decepcionada" con su madrastra, pero no por lo que dijo, que estaba en su derecho a hacerlo, sino por no contarle a ella antes que iba a dar esta exclusiva.

Parece que, del mismo modo, le sucedió a Gloria Camila, que se enteró de esta entrevista el mismo día que se publicó la portada. Por ello, este jueves, la tía de Rocío Flores declaró en Ya son las ocho que comprendía la reacción de su sobrina.

"Rocío me dijo que no le había decepcionado lo que haya contado o hecho, sino la manera en la que ha gestionado el modo de decírselo a ella", declaró. "Entiendo su decepción porque tiene una relación muchísimo más consolidada, y tienen confianza".

"Ella al final la considera una íntima amiga, además de la exmujer de su padre. Pensaba que se lo iba a decir con tiempo. Si en el cumpleaños [de Antonio David] ya lo sabía...", reprochó, refiriéndose a lo que dijo Rocío Flores, que no entendía que fuese a la celebración tras haber dado esas declaraciones.

"Estoy de acuerdo en que Olga está en todo su derecho de hablar y hacer una entrevista cuando le dé la gana", añadió también y, después, defendió la libertad de expresión de su sobrina. "Solo se ha quejado Rocío. No he visto a Antonio David decir nada. Es que Rocío es independiente, no está coaccionada por su padre, tiene su propia opinión".