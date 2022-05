¿Por qué no deberías olvidar limpiar la jabonera del baño? Y cómo elegir la mejor para que no te cueste mucho esfuerzo

Hay objetos del día a día en los que no reparamos o no nos preocupa la importancia que realmente tienen. Un ejemplo es el recipiente donde depositamos el cepillo de dientes en el baño. Podemos comprarlo de diseño, pero, la mayoría de personas no invierten mucho tiempo en elegir uno. Otro de estos objetos a los que no damos mucha importancia son las jaboneras. Hay quienes prefieren el jabón líquido para lavarse las manos y otros que eligen la pastilla de toda la vida. Para estos últimos, la jabonera es más importante de lo que se piensa.

Sí que es importante elegir bien el modelo de jabonera, porque deberíamos limpiarla cada vez que hacemos el baño, pero, no siempre la tenemos en cuenta en la limpieza. Por eso, buscar una jabonera que sea fácil de lavar nos ahorrará tiempo (¡y bacterias!). Y es que, estos objetos acumulan y ayudan a la proliferación de bacterias, suciedad e, incluso, pueden llegar a oler mal si no las limpiamos bien. Ten en cuenta que son muchos los restos de jabón y residuos de las propias manos sucias los que se quedan en la jabonera.

Desde 20deCompras recomendamos aquellas que facilitan el drenaje, para que no se acumule la suciedad dentro de las jaboneras y evites ¡problemas en el baño!, aunque se te olvide limpiarlas. Por ejemplo, una de las soluciones más económicas de Amazon es este pack de tres jaboneras en cascada que favorecen el drenaje del agua, jabón y suciedad.

Tienen una estructura de drenaje automática con un tanque de drenaje. Amazon

Con estos modelos no se ocultará la suciedad en la parte inferior de la jabonera ni se ensuciará tanto tu baño cuando se desborde el líquido. Pero, si prefieres un modelo aún más fácil de limpiar, 20deCompras recomienda el de la marca Munloo con un diseño en forma de hoja y un acabado triangular que drena automáticamente cuando devuelves la pastilla a la jabonera. Además, servirá de decoración para el baño, que nunca está de más.

¡Diseño en forma de hoja! Amazon

Si te ha gustado la idea de la hoja, este diseño también te encantará, ya que el agua fluirá directamente al fregadero o a la pila del baño. Y, como apunte final, tu jabón tendrá una vida útil más larga, ya que, como permanecerá seco gracias al drenaje, no se consumirá tan rápido como con el resto de jaboneras en el que permanece siempre mojado.

La jabonera más moderna y práctica. Amazon

