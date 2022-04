Mike, el soltero de 'First dates' con más parecidos a actores famosos: De Tom Cruise a Edward Norton

El británico Mike conquistó a todo el staff de First dates este jueves. Nada más llegar al restaurante de Cuatro, el inglés comentó que "mi punto fuerte a la hora de conquistar a una chica es hacer bromas".

Carlos Sobera quiso saber cuánto tiempo hacía que vivía en España y Mike le sorprendió afirmando que tan solo llevaba dos: "Pues hablas muy bien castellano", reconoció el presentador.

"¿Y por qué un chico tan guapo y tan simpático como tú no tiene pareja?", preguntó el vasco. Mike, entre risas, sumó su primera 'conquista' de la noche: "Vamos a tener una cita", le propuso a Sobera entre risas.

Matías Roure, al escucharle, afirmó: "Los guiris no desaprovechan una oportunidad...". El argentino comenzó con las comparaciones a actores famosos: "Le veo un aire a Tom Cruise, boludo. La mirada...".

Mike, en 'First dates'. MEDIASET

El presentador comentó que "a mí me recuerda más a Hugh Grant", pero enseguida, las hermanas Zapata, Marisa y Cristina, no pudieron evitar señalar que "se parece a Edward Norton, incluso es más guapo".

"Tienes a las gemelas enloquecidas", comentó el barman entre risas, ruborizando al británico que esperaba a que llegara su cita, Andrea, una joven zaragozana desencantada con el amor.

La joven le contó a que hacía siete meses que había roto con su ex, con el que había tenido una relación durante cinco años y, tras vivir tres años juntos, lo dejaron "por culpa de la PlaytStation".

Al final, mientras que Andrea sí que quiso tener una segunda cita con Mike porque "es muy majo y divertido, me lo he pasado muy bien". El británico, por su parte, no quiso volver a quedar porque "vivimos en mundos diferentes".