Ni agua, ni zumos: la medida contra el botellón que impide a los vecinos de Los Remedios comprar bebidas en Feria a partir de las 15 h

Una botella de agua de litro y medio, un refresco de limón de dos litros, un cartón de leche de un litro o una bolsa de hielos. Son solo algunos de los productos que los vecinos de gran parte de Los Remedios no podrán comprar en las tiendas de alimentación del barrio ni por la tarde ni por la noche durante la Feria de Abril de este año, que arranca en la noche de este sábado con el alumbrado.

Así quedó reflejado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se publicaron las normas que ha determinado el Ayuntamiento de Sevilla para evitar la celebración de botellones en las calles aledañas al Real. Según la resolución municipal, los establecimientos de alimentación de esta zona no podrán vender entre las 15.00 y las 8.00 horas, desde mañana y hasta el domingo 8 de mayo, bebidas "susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo".

La restricción afecta al área delimitada por las calles plaza de Cuba, Betis, Gonzalo Segovia, Génova, plaza de la Virgen Milagrosa, Pagés del Corro, Salado, López de Gómara, avenida de Blas Infante, avenida de Alfredo Kraus, Flota de Indias, Presidente Adolfo Suárez, glorieta de las Cigarreras, Pierre de Coubertain, Juan Sebastián Elcano y plaza de Cuba; así como a la zona delimitada por la avenida de Juan Pablo II, Barberán y Collar, avenida de la Maestranza Aérea, Carretera de la Esclusa (incluyendo instalaciones de ALDI), glorieta del Avión Saeta y avenida de Juan Pablo II.

Sí se podrá vender agua y refrescos, pero solo en envases con una capacidad máxima de medio litro; y café, lácteos e infusiones en vasos de cartón unipersonales.

Medidas "desmesuradas"

Estas medidas no han gustado a la patronal, que las tachan de "desmesuradas". La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación (Feicase) y la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) han emitido un comunicado conjunto en el que señalan que esta restricción "vulnera los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, necesidad y eficiencia, afectando negativamente a distintos sectores empresariales" y "perjudicando a los miles de consumidores, usuarios, residentes y trabajadores de estas zonas, que no siempre pueden alterar sus horarios de compra o desplazarse fuera del perímetro afectado".

La patronal deja claro que comparten con el Ayuntamiento la "necesidad" de luchar contra el botellón, y aseguran estar dispuestos a "colaborar" para encontrar alternativas, pero se muestran convencidos de que esta medida causa un "mayor perjuicio que el daño que se pretende evitar" y "no garantiza el resultado perseguido". Igualmente, lamentan que este tipo de restricciones "benefician a otro tipo de establecimientos o bazares, menos controlados".

Cuestionado sobre las quejas de la patronal de la alimentación, el Ayuntamiento defiende que la norma publicada en el BOE es "la misma" que se aplicó en la Feria de 2019, la última antes de la pandemia del coronavirus, y que ya se había "trasladado" a los empresarios.

No afecta a los bares

La restricción como tal no afecta a los bares que, según explican desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla a 20minutos, podrán seguir vendiendo todo tipo de bebidas, siempre que estas se consuman dentro del establecimiento o en la terraza del mismo. Lo que no podrán, puntualizan, es vender hielo o botellas para consumir en otro lugar. Además, podrán seguir manteniendo el mismo horario de cierre de siempre. El sector confía en que durante la próxima semana "no se produzcan otro tipo de restricciones", toda vez que los hosteleros ya denunciaron que en Semana Santa, cuando se estableció otra ‘ley seca’ para evitar botellones, el Ayuntamiento "no cumplió" con lo acordado y la Policía Local tuvo una "acción desmedida".

Así pues, y a tenor de la alta ocupación hotelera, la hostelería sevillana mantiene unas "altas expectativas" para la Feria, fiesta que se prevé que tenga un impacto en la ciudad de 850 millones de euros, de los que un 20% tendrán "incidencia directa" en el sector.