Las viejas rencillas entre Antonio David y María Patiño siguen presentes en la vida de la colaboradora. Hace poco, la periodista afirmó que se había sentido "vejada, humillada y acosada por un padre y su hija", y ahora ha aprovechado para recordar el último enfrentamiento que tuvo con el ex guardia civil en un plató.

"De los últimos encontronazos que tengo yo con Antonio David aquí, y recuerdo que fue un momento muy tenso de los dos", ha comenzado relatando la presentadora. "Cuando salgo del programa, yo me voy bastante tocada porque es un desencuentro de estos que tela. Y cuando yo estoy tomándome algo fuera, él me llama".

"El discurso es el siguiente: 'María, ¿tú no sabes lo que yo te admiro profesionalmente? ¿Tú no te estás dando cuenta de lo que La Fábrica de la Tele [la productora de Sálvame] está intentando hacer entre nosotros? ¿No te estás dando cuenta de que La Fábrica de la Tele y los directores lo que pretenden es que nos enfrentemos?'", ha asegurado Patiño.

"Cuando yo cuelgo esa llamada, hubo un instante en el que pensé que los directores realmente provocaban esas situaciones. Y me hizo pensar de manera muy sibilina que yo era una víctima junto con él. Terminé pidiéndole perdón. A los días me di cuenta de cómo me había utilizado", ha sentenciado.