València, entre les cent ciutats europees que assumeixen el repte de ser climàticament neutres en 2030

Ribó ha assegurat, en una compareixença extraordinària convocada per a donar a conéixer l'elecció, que eixe és "un objectiu molt ambiciós que situa València com a referent europeu en la lluita contra el canvi climàtic".

Així mateix, el primer edil ha considerat que estar entre eixes cent ciutats és "una de les notícies més importants" per a València "en aquesta dècada".

"Durant els pròxims huit anys València estarà a l'avantguarda mundial en polítiques d'innovació i inversions destinades a aconseguir la neutralitat climàtica, 20 anys abans de l'objectiu general que es marca la Unió Europea", ha destacat el responsable municipal.

La ciutat de València va presentar al gener la seua candidatura per a formar part de la xarxa europea de ciutats que seran climàticament neutres i intel·ligents en 2030. L'Ajuntament de València ha implicat en aquest projecte a entitats de l'àmbit públic, privat, universitari i de la societat civil.

Totes elles es van comprometre en un acte celebrat en l'Ajuntament per a presentar l'estratègia Missió Climàtica València 2030 a col·laborar amb la finalitat d'aconseguir que aquest siga una ciutat climàticament neutra i sumar-se a la xarxa de les cent urbs europees que, amb el suport econòmic de la Comissió Europea, guiarà la resta en polítiques mediambientals.

Ribó va assegurar aleshores que la capital valenciana estava "preparada" per a formar part del grup que liderarà la descarbonizatció de la pròxima dècada. Aquest dijous ha agraït el suport de "totes les entitats, universitats, associacions, partits polítics i ciutadania que s'han sumat a aquest gran repte de ciutat".

València desenvoluparà projectes per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030 i així que la ciutat siga capaç d'igualar o reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle que genera mitjançant accions en tots els àmbits possibles: des de la mobilitat i el transport, el canvi de model energètic, la transformació de l'economia i la indústria, la renaturalización i biodiversitat del territori, o l'habitatge sostenible, ha precisat l'Ajuntament.

Les cent ciutats escollides per la Unió Europea desplegaran una metodologia i un monitoratge intel·ligent que permetrà avaluar si les polítiques públiques i l'impuls privat mostren la seua eficàcia enfront del contra el canvi climàtic, ha agregat el consistori, que ha asseverat que "totes les ferramentes de la ciutat intel·ligent seran claus en aquesta desitjada transformació".

"EL MOMENT ÉS ARA"

"El moment és ara. Aquesta designació de València significa que la ciutat xafa l'accelerador per a materialitzar les polítiques públiques innovadores i les inversions destinades a ser climàticament neutra i intel·ligent en 2030. És una fita molt ambiciosa i gens fàcil. Per açò, hem de conscienciar a tots els actors de la importància d'aquest repte. Cal involucrar a tota la ciutadania i a la iniciativa privada perquè se sumixen a la transformació econòmica sense que cap persona es quede arrere", ha agregat Joan Ribó.

El primer edil ha considerat que aquest és "una gran oportunitat econòmica per a generar una nova economia amb noves oportunitats d'ocupació basades en l'ús de les energies renovables, la creació d'infraestructura verda i l'edificació sostenible entre altres camps".

Una de les primeres conseqüències de la designació com a ciutat que treballarà per la neutralitat climàtica en 2030 és l'elaboració dels anomenats "contractes climàtics", un paquet de mesures integrals per a la ciutat amb les quals ha d'aconseguir l'objectiu i que hauran de firmar Ajuntament, Generalitat i Govern central, ha exposat el consistori.

"Fins ara, havíem firmat una declaració d'intencions amb les institucions autonòmiques i estatals, però firmarem l'acord que obrirà les portes de la ciutat cap a la transformació. Totes les administracions hauran de treballar en l'objectiu comú de la neutralitat de la ciutat amb una sèrie de mesures que la Comissió Europea establirà", ha explicat l'edil d'Innovació, Carlos Galiana, que ha comparegut al costat de Ribó.

LÍNIA D'AJUDES

La UE compta amb una línia d'ajudes per a les cent ciutats que treballaran per la neutralitat. "En els pròxims dos anys s'estima que hi ha 360 milions per als diferents projectes" i "vindran molts més perquè aquest repte és per a tota la dècada", ha afirmat Galiana, que ha apuntat que s'estima que "només el 15% de la inversió serà pública".

"Europa ens guiarà en la tasca de tutoritzar la inversió privada, atraure-la i potenciar-la. L'etiqueta de neutralitat serà tan potent que serà un gran motor de creació d'ocupació i riquesa per a la ciutat", ha detallat el regidor.

Pel seu costat, l'edil d'Emergència Climàtica, Alejandro Ramon, que ha acompanyat a Ribó i Galiana, ha assenyalat que aquest serà un projecte de "èxit" si s'aconsegueix "implicar a tota la societat des de les administracions, les empreses, les associacions, els mitjans de comunicació i la ciutadania". Ha valorat l'aposta dels últims anys "en la lluita contra el canvi climàtic" amb polítiques de mobilitat sostenible, energies renovables i renaturalización urbana.