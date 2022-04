La entrevista en exclusiva que concedió Olga Moreno a la revista Semana sigue trayendo cola después de varios días. Rocío Flores defendió a su padre y cargó contra Olga por la entrevista. Incluso Rocío Carrasco se pronunció sobre ello, dejando claro que ella ya había avisado sobre lo que podía pasar en esa relación.

Pero aunque todo el peso de las consecuencias de la entrevista ha recaído sobre los hombros de Olga Moreno, lo cierto es que no fue la única que cerró la exclusiva. Y así lo ha desvelado Kiko Hernández en Sálvame. "Menuda tomadura de pelo ayer".

"Rocío Flores, tengo un mensaje para ti. Tú dices que Olga no te avisó, pero no fue la única persona que no te avisó. No te dijo nada tu padre. Él lo sabía absolutamente todo. Tanto ella como Antonio David tuvieron una participación muy activa en esta entrevista. Estuvieron en las oficinas negociando la entrevista".

"Ninguno de los dos te ha contado la verdad", ha insistido Kiko Hernández. "La información está muy bien contrastada. Lo sabía todo el mundo menos tú. Porque tanto Antonio David como Olga Moreno y como Rocío Flores comparten el mismo representante. Todo el mundo sabía lo de la entrevista".