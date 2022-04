Bielsa (PSPV) diu que els municipis de la província seran "palanca" perquè Puig seguisca en 2023

Bielsa, que aquests dies participa en les assemblees locals, ha defès en un comunicat que l'elecció de nous lideratges locals suposa "un suport per al municipalisme, la política més valenta, que més s'acosta a les persones, la que coneix de primera mà quines són les necessitats dels veïns dels municipis i que col·loca les persones en el centre de totes les polítiques emanades des del partit".

Al seu juí, l'elecció dels secretaris locals és un nou pas per a reforçar les alcaldies en els municipis on ja governen, alguna cosa que els "ajudarà a ampliar la confiança de la ciutadania en les polítiques del PSOE: El nostre objectiu és liderar el canvi on no vam governar per a afermar el poder municipal en la pròxima cita amb les urnes.".

Durant aquestes últimes setmanes, segons Bielsa, els socialistes han demostrat que són un partit "fort i unit" que està preparat per a guanyar en la pròxima cita electoral: "Només el PSPV-PSOE aplica polítiques que milloren la vida de les persones, que amplien drets i milloren l'estat de benestar de la societat".

"Allí on governa un alcalde o alcaldessa socialista es viu millor", ha reiterat, per a garantir que el PSPV és un partit sensible a les necessitats de les persones i té vocació de servici públic per a aconseguir una societat millor, un missatge que vol seguir traslladant a la societat amb les seues polítiques".

I ha resolt: "Enfront del model de devaluació de les condicions de vida de la dreta, el PSPV defèn una recuperació econòmica justa, una societat sense exclusions, sostenible, ecologista i igualitària".