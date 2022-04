L'horta valenciana busca instal·lacions efímeres per al seu festival: Miradors de l'Horta

'Talent a l'horta', el lema d'aquesta edició, resumeix que aquest no és només un espai de tradició i resiliència, sinó també d'inspiració. A partir d'ací, es planteja com una oportunitat per a demostrar al món que la creativitat i la innovació es poden conrear en l'horta valenciana, consolidant-la com un ecosistema cultural de referència per a la ciutadania.

"Volem que l'Horta valenciana siga un exemple per a altres hortes periurbanes del món, que la gent connecte amb aquest territori mil·lenari per a descobrir els seus valors i que el seu model de gestió sostenible s'estenga. Per a açò, a través de la cultura i del disseny generem un diàleg entre els àmbits agrícola i urbà en el qual la ciutadania pot participar", explica Noelia Rigoberto, tècnica de turisme i directora del festival.

En eixe intent per divulgar totes les facetes de l'horta valenciana, Miradors de l'Horta combina els espais agrícoles amb els patrimonials integrats en ella (arquitectura hidràulica, séquies i edificis històrics). Una de les novetats de 2022 respecte a edicions anteriors és que l'àgora, la zona on se celebren les principals activitats culturals del festival, se situarà en un dels edificis del patrimoni de la mancomunitat.

COM PARTICIPAR?

Com en les anteriors edicions, l'entitat organitzadora del festival, Turisme Carraixet, compta amb la col·laboració de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) per a la convocatòria i gestió d'una crida a projectes per a seleccionar les instal·lacions efímeres.

Qualsevol professional, estudi o empresa de disseny o arquitectura pot presentar les seues candidatures fins al 3 de maig, enviant un correu electrònic a 'info@adcv.com' amb l'assumpte 'Miradors de l'Horta' i adjuntant un portafoli o 'book' de treballs, així com el currículum personal o acreditació professional. Les bases estan publicades en les web de Turisme Carraixet i de l'ADCV.

Cada proposta seleccionada rebrà una dotació econòmica. Entre els criteris a complir destaquen la sostenibilitat, tant en procés com en materials, i la representació dels valors lligats a l'horta valenciana.

El jurat, que comunicarà la seua resolució el 9 de maig, estarà format per professionals de València Capital Mundial del Disseny 2022, l'ADCV, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana.

La primera edició es va celebrar en 2019 i la segona va tindre lloc en 2021. Eixos dos anys, més de 7.000 persones van visitar les obres que el festival va instal·lar en l'horta que vertebra a la Mancomunitat del Carraixet i van participar en les activitats de la seua programació paral·lela, que sempre comprèn xarrades, tallers, visites teatralitzades, exposicions i actuacions musicals.

Miradors de l'Horta se celebra en el marc de la València Disseny Week, organitzada per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), i del World Design Street Festival per la València Cabdal Mundial del Disseny 2022.