Desconcierto e indignación en redes ante la emotiva carta "que habría escrito Mila Ximénez" para despedirse de 'Sálvame'

El aniversario de Sálvame se ha teñido de lágrimas gracias a una carta que ha leído Terelu Campos en directo: la carta que le hubiera gustado escribir a Mila Ximénez para despedirse del programa.

"Hola, siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido por tener compañeros como vosotros en mi vida", ha comenzado leyendo Terelu. "No sois solo eso, sois amigos. Incluso os llamaría familia. Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un momento junto al puesto de dirección del programa para escribir tranquila mientras vosotros seguís discutiendo en plató".

"Sé que mi tiempo se está acabando, pero he decidido regalarme otra vida. Una sin miedos y donde solo tenga espacio la esperanza y las risas. Ojalá dure mucho. Cada día cuando me despierto, soy consciente de que puede ser el último".

La carta ha tenido palabras para Jorge Javier Vázquez: "tus consejos siempre han sido de vital importancia para mí. Te consultaba todo. Hasta los retoques que me hacía. Tú siempre me recuerdas que el cansancio es normal al final de los procesos de la vida. Qué suerte tenerte conmigo en esos momentos de oscuridad".

Pero también para Kiko Hernández, el que fuera su mejor amigo en el programa. "Tú y yo hemos sufrido y reído mucho juntos. Te agradezco que hayas sido generoso conmigo y que me hayas enseñado tanto". El colaborador, muy emocionado, ha querido responder a la carta.

"He aprendido a disfrutar a Mila, no desde la tragedia, sino desde los buenos momentos que me ha hecho pasar. Sálvame lo fue todo al final de su vida. Todo", ha comentado un Kiko Hernández muy emocionado.

"Esta carta está terminando y yo ya estaré viéndoos desde el cielo con una sonrisa. Qué feliz he sido en Sálvame, y qué afortunada soy de haber trabajado en un programa que ha hecho que la vida de las personas sea más entretenida y mejor".

Indignación y desconcierto en redes

Pero no todo ha sido tan emocionante y bonito como le gustaría al programa, ya que han estado jugando al despiste sobre si la carta era realmente de Mila o no, y eso no ha sentado nada bien a sus seguidores, que han cargado contra Sálvame.

Y el problema principal es que ni siquiera los propios colaboradores del programa se han puesto de acuerdo sobre la veracidad o no de la carta, ya que Lydia Lozano insistía en que Mila había escrito esa carta sabiendo que iba a morir. Pese a todo, en el twitter de Sálvame no hay lugar a dudas: es la carta que "hubiera" escrito Mila.