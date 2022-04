Dylan Sprouse posa sin camiseta y presume de su cambio físico para superar sus complejos: "De niño solía llevar camiseta en la piscina"

Poco queda de aquel chico Disney que saltó a la fama con Hotel, dulce hotel, dando vida al gamberro Zack. 13 años después del final de la serie -aunque después se hizo un spin-off, la vida de Dylan Sprouse a sus 29 años ha cambiado mucho, aunque la interpretación sigue siendo su vocación.

Pero si algo es diferente en él ahora, es su físico, llegando incluso a tener mucho más parecido, si cabe, a su hermano gemelo Cole -que daba vida a Cody en la ficción-.

Su transformación física, fruto de la edad, es innegable, pero además él ha trabajado para cambiar y verse mejor, pues ha tenido que luchar contra sus complejos.

En sus redes sociales, no es la primera vez que muestra sus arduos ejercicios físicos para mejorar su forma física, algo que coincidió con su fichaje como protagonista de Maravilloso desastre, película basada en la novela homónima.

"Ha sido bastante intenso, muchas coreografías de lucha, entrenamiento físico y ensayos", comentó sobre su preparación. Pero ahora, ha vuelto a demostrar en Instagram el resultado de sus rutinas para ponerse en forma, y ha posado sin camiseta para presumir de músculos.

Además, ha revelado que ahora se siente más cómodo con su cuerpo que en su infancia, cuando tenía muchas inseguridades: "Solía llevar una camiseta en la piscina cuando era niño, así que decidí a los 20 años que quería cambiar mi cuerpo y convertirme en un bruto".

"Esta es mi publicación de bruto. Ha sido un largo camino, pero estoy orgulloso de los progresos que he hecho y aún no he terminado", ha escrito Dylan Sprouse.