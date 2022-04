El ple de València aprova inicialment la nova Ordenança Contra la Contaminació i s'obri el seu període d'exposició

La nova norma ha tirat avant de manera inicial amb l'abstenció dels grups de l'oposició -PP, Cs i Vox- i amb el sí del govern local que integren Compromís i PSPV. Entre les seues novetats està l'establiment de distàncies mínimes de 30 metres entre activitats sense ambientació musical i de 65 metres per a les quals sí tenen. L'edil de Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, ha indicat que aquesta és "una mesura que serà aplicable en tota la ciutat" i que "permetrà limitar la creació de Zones d'Acumulació Hostalera".

A més, l'ordenança inclou un nou capítol específic sobre soroll en les platges i una secció per al control en els espais naturals protegits. Grezzi ha agraït tant la col·laboració dels servicis municipals implicats en la renovació d'aquesta normativa -Contaminació Acústica, Domini Públic, Activitats, Mobilitat Sostenible, Policia Local o Procediment Sancionador-, com la dels dos grups de l'oposició, PP i Cs, que han presentat propostes per a poder millorar el text.

Igualment, ha valorat "el treball i la implicació conjunta amb diferents entitats socials i empresarials i els servicis municipals" per a traure avant el text. "València necessitava ja l'actualització de l'ordenança de 2008 per a poder arreplegar les modificacions legislatives de rang superior que van entrar en vigor quasi immediatament després de la seua aprovació", ha dit.

Així mateix, l'edil ha assegurat que el nou text "per fi, atén als veïns que des de fa temps reclamen una ciutat amb una major qualitat de vida, amb entorns saludables que garantisquen el seu dret al descans".

Durant el debat d'aquest punt, l'edil de Cs Narciso Estellés ha celebrat que el document arreplegue les al·legacions del seu grup, però ha lamentat que no incloga proposades com la de regular la renovació dels electrodomèstics per a conciliar tant l'estalvi de la factura de la llum com la disminució del soroll dels aparells vells que pot molestar el veïnat.

El PP ha considerat "tardana l'aprovació d'aquesta norma" i ha apuntat que "es tracta d'un document poc transparent que manca de concreció en alguns temes com els relatius a la contaminació acústica en els espais naturals".

Giuseppe Grezzi ha reiterat "la voluntat de diàleg i de consens" dels impulsors d'aquesta ordenança que presenta una nova estructura "per a aconseguir una major coherència i sentit en els seus títols i capítols".

El document inclou un títol propi per als instruments de control (mapa del soroll, plans d'acció, mesures urbanístiques i gestió dels ZAS), un altre propi per al soroll interior de les edificacions, i un altre per al soroll en domini públic. Compta amb sis articles i un annex que regularan els tocs de campana amb la finalitat de poder preservar un "espai sonor d'importància cultural i cobrir el buit legal que tenia l'anterior ordenança".

La nova regulació potencia i reforça també la tasca de la Policia Local en la vigilància, control, mediació i resolució de molèsties per contaminació acústica derivades de la convivència ciutadana.

AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC

D'altra banda, en matèria d'urbanisme, el ple ha aprovat, amb l'abstenció de l'oposició, sotmetre a informació pública la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a la reordenació urbanística de la illa de cases en la qual se situa l'Alqueria dels Frares, que comporta la peatonalització de més de 2.200 metres quadrats de viari i l'augment de zones verdes i espais lliures per al barri de San Isidro.

Igualment, s'ha donat el vistiplau a la modificació puntual del PGOU per a ampliar l'hospital Clínic. Aquesta modificació s'ha dut a terme, a instàncies de la Generalitat i amb l'abstenció de l'oposició, amb la finalitat d'adequar el planejament vigent a les necessitats del centre hospitalari.

A més, el ple ha acordat, amb el sí del govern municipal, la modificació puntual del Catàleg de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana per a la catalogació com Bé de Rellevància Local del Casino del Americano, en Benicalap.