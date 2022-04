EPA.- UGT-PV reclama atallar les bretxes de gènere, d'edat i l'atur de molt llarga durada

A més, el sindicat destaca que l'any 2022 s'inicia amb "uns molt bons resultats per a la Comunitat, molt per damunt dels registrats per a la mitjana nacional" ja que es registra un fort increment de l'ocupació, sobretot la indefinida, en caure la taxa de temporalitat respecte al trimestre en més de dos punts.

Sobre aquest tema, assenyala que la millora de la qualitat de l'ocupació ha de portar amb si l'augment dels salaris i posar en el focus a les dones, que són les que més pateixen l'atur de llarga durada.

Així la secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere, Pilar Mora, valora que "aquestes dades demostren que la Reforma Laboral ha deixat palés la seua eficàcia respecte a la reducció de la contractació temporal".

No obstant açò, reclama mesures específiques per a evitar que la classe treballadora pague per la conseqüències de la guerra d'Ucraïna, com la pujada de salaris i la contenció de preus; a més de polítiques dirigides a atallar la desocupació de les dones i el de llarga durada".