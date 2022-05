Quién es Massiel, la representante de España y ganadora de Eurovisión 1968 con su canción 'La, la, la...'

María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa, más conocida popular y artísticamente como Massiel, es una cantante, actriz y presentadora que obtuvo la primera victoria en la historia de España en Eurovisión en el año 1968. Interpretó el tema La, la, la y consagró su carrera profesional y musical en España y en buena parte de América Latina y Europa.

"La canción era muy fácil y no me impresionó cantar allí porque yo venía de actuar en la plaza de toros más grande del mundo, la de México, ante 50.000 personas. Además, me dirigía Rafael Ibarbia al que conocía desde niña y nos entendíamos con una mirada", destacaba la propia cantante en una entrevista recogida por RTVE.

Madrileña con corazón asturiano

Tan solo tenía 21 años cuando actuó en el famoso Royal Albert Hall de Londres en el Festival de la Canción, superando al favorito en aquel entonces, que era el británico Cliff Richard.

La artista, que se convirtió en todo un referente musical a nivel internacional, nacía un 2 de agosto de 1947 en Madrid, aunque gran parte de su vida la pasó en Asturias, ya que su familia era natural de esta región. También estuvo vinculada al mundo de la música y del entretenimiento desde pequeña, puesto que su padre era promotor musical y su madre representante de artistas.

En 1966 interpretó por primera vez un tema ante el público en Madrid y tan solo un año más tarde participa en dos largometrajes: Vestida de novia y Codo con codo.

Firme defensora de la cultura

Pero, además de la música, Massiel siempre fue una firme defensora de la cultura e incluso se atrevió a increpar la censura durante la etapa franquista. Como recuerdan en RTVE, en el año 1972 fue invitada al programa La gente quiere saber, en el que se declaró antifascista, mencionó la renovación de la Iglesia Católica, apoyó el divorcio y reivindicó el papel de la mujer.

En sus inicios, su estilo musical estuvo influenciado por la canción de protesta, así como temas enfocados a las rancheras. Colaboró con artistas de la talla de Luis Eduardo Aute o José Luis Perales, y a lo largo de toda su carrera profesional ha grabado más de cincuenta discos.

Ya en el año 1997 decide retirarse de la composición de canciones, tras lanzar algunos temas exitosos como Acordeón, Tiempos difíciles, Mi fiesta, Marinero o Rosas en el mar, entre otros.