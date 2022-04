Tamara Gorro muestra las cicatrices de su vientre tras su operación de vesícula: "Las heridas más dolorosas son las que no se ven"

Tamara Gorro atraviesa un momento complicado pues, además de sufrir una depresión con trastorno de ansiedad mental, ha tenido que enfrentarse a un problema médico que ha terminado en una operación de urgencia.

Desconocía por qué, pero la influencer perdió mucho peso -bajó de 64 a 62 kilos-, y finalmente descubrió el motivo: un problema digestivo que, para solucionarlo, le tuvieron que quitar la vesícula, ya que estaba "muy pequeñita y engrosada".

"Esta operación era sencilla dentro de lo que cabe, aunque no deja de ser un órgano. Está todo bien. Me han dicho que mi vesícula ha sufrido muchísimo y que estaba horrorosa", declaró tras la intervención, Inmediatamente recibió el alta hospitalaria, por lo que ya se encuentra en casa.

Pero ahora, igual que muestra todos los aspectos de su vida con la que llama su 'familia virtual', también ha querido este jueves enseñar las tres cicatrices que le ha dejado la operación.

"Las cicatrices más dolorosas son aquellas que no pueden verse, las que se ven simplemente dejan recuerdo", ha escrito en su último post de Instagram.

"Lo quiero recordar riéndome por varios motivos", ha añadido y, después, ha mostrado que se lo está tomando de forma positiva diciendo que prefiere reírse de esto para volver cuanto antes a trabajar, entrenar y moverse; andar recta; o para dejar de hacerse la mala para le traigan de todo.

"Como dice el dicho: todo viene de golpe", ha reflexionado. "Ahora que estoy lista para coger peso, no puedo comer de todo, y lo único que hago es ir a la nevera y poner cara de gatito de Shrek".

"En definitiva, un cuadro para enmarcar y subastar", se ha burlado de sí misma. "Mejor reírme que llorar, ¿no?". Sin embargo, parece que el postoperatorio lo está llevando regular, aunque mantenga actitud positiva.

"Me subo por las paredes y llevo un día aquí. Ya me conocéis. Sin poder ir a trabajar, sin poder jugar con los niños, sin poder bañarlos ni nada", se ha lamentado en sus stories. "He pasado muy mala noche, porque el gas que te meten en la operación te inflama mucho la tripa".