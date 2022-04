La tragèdia del 'Prestige' es reviu en el Principal amb l'exercici de memòria col·lectiva 'Nevermore'

El treball de la companyia naix de la tragèdia del 'Prestige' i el que açò va comportar socialment. Al novembre de 2002, el buc petrolier 'Prestige' es va afonar després de sis dies i va ser remolcat sense una destinació certa. El buc va abocar la seua càrrega al mar i successives marees negres van arribar a la costa de Galícia, provocant un gran desastre ecològic en el mar.

Al març de 2020, mentre la companyia treballa en un nou espectacle, es declara l'estat d'alarma a causa de la pandèmia per la covid-19. Davant la falta de mitjans, alguns hospitals de la costa gallega llancen una crida a la desesperada per si algú conserva material del 'Prestige': trages, ulleres, mascaretes.

L'espectacle, amb dramatúrgia i direcció de Xron, és representació teatral com a testimoniatge del viscut, del presenciat o escoltat. Està interpretat per Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Manuel Cortés, Mónica García, Borja Fernández i Arantza Villar, sis actors en escena que es desdobleguen per a donar veu a tot l'esdevingut en la tragèdia mediambiental.

"Nevermore és la resposta indesxifrable que el corb del poema de Poe dona una vegada i una altra a les preguntes d'un home que va perdre el que més volia. Per a nosaltres, és una manera d'acudir a la memòria col·lectiva d'un d'eixos pobles que es podrien esborrar del mapa sense que passara res. Un poble que, no obstant açò, al desembre de 2002 va fer seu el crit del corb i no es va deixar convéncer per les mentides d'aquells que asseguraven que tot tornaria a ser com abans", expliquen els seus responsables.

La idea, per a la companyia, és seguir usant procediments documentals per a crear ficcions a partir de la nostra memòria col·lectiva. En aquest cas es disposen a comprovar si la història del 'Prestige' va ser un poc més que una catàstrofe ecològica.

Chévere és una companyia d'agitació teatral amb més de 30 anys de treball a les seues esquenes, que ha sabut mantindre amb naturalitat una proposta de creació pròpia tan irreverent com a genuïna i un sòlid compromís social, polític i cultural. En 2014 va rebre el Premi Nacional de Teatre.